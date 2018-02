Frío, lluvia y copos de nieve en la romería de La Salud A las puertas de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús la despidieron con coplas de pascua. / P. A. / AGM LA VERDAD Lorca Sábado, 3 febrero 2018, 12:04

Día desapacible donde los haya. Frío, lluvia, viento y hasta por momentos pequeños copos de nieve que hicieron aparición en los instantes previos a la salida procesional de la Virgen de la Salud, Patrona de la pedanía de La Hoya. No fue impedimento para que la imagen fuera portada a hombros hasta su ermita en la sierra de Tercia. A primera hora se celebró una misa en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Le siguió la bendición de las mujeres embarazadas, cumpliendo con la tradición del día de la Candelaria. Poco después, iniciaba la romería su periplo hasta el monte, no sin antes llevarse a cabo pequeños altos en el camino para obsequiar a la imagen con los típicos cantos de pascua. Ya en la sierra los romeros intentaron hacer frente a las bajas temperaturas con vino de la tierra y la mejor gastronomía. No faltaron las migas y chorizos, pancetas, lomos y morcillas a la brasa. Los cánticos y bailes se sucedieron hasta bien entrada la tarde.

Colegio San Francisco

Una paloma para simbolizar la paz

Los alumnos del colegio de San Francisco han celebrado el día de la paz con distintas actividades. El colofón fue en el patio del centro escolar donde todos ellos, perfectamente formados, recrearon una paloma y la palabra 'Paz'. Portaron cartulinas de color blanco que sostuvieron sobre sus cabezas mientras aparecían sentados. La instantánea tomada desde las ventanas de las aulas más altas del colegio era espectacular. Durante la jornada se leyeron varios poemas y la comunidad educativa hizo un manifiesto a favor de la no violencia y pidiendo un cambio en los valores de la sociedad actual.

Salas Capitulares

Un cartel pide apagar las luces para ahorrar

En el Consistorio parece que se han tomado muy en serio lo ahorrar energía para que la factura se rebaje lo máximo posible. En la Salas Capitulares apareció hace unos días un cartel en el que se advierte que «la energía ni se crea ni se destruye», pero «sí se paga a un precio muy caro». La advertencia, y posterior petición: «Así que por favor, apaguen las luces y el aire al salir», se encuentra en la puerta del cuadro de luces, por lo que no pasa desapercibida. Parece que desde que se colocó las luces y climatización se apagan cuando termina de utilizarse la sala, en la que habitualmente se celebran ruedas de prensa y los viernes bodas civiles.

Turismo

El Parador, entre los diez mejores de la red

El Parador de Turismo Castillo de Lorca está entre los diez primeros de la red. En concreto, se sitúa en el puesto número siete, por delante de La Granja (Segovia), Alcañiz (Teruel) y el de Oropesa (Toledo). Han sido los usuarios de TripAdvisor, la mayor plataforma de viajes del mundo, los que los han puntuado. Los ganadores se determinaron en base a los comentarios y opiniones de los viajeros de TripAdvisor de todo el mundo, utilizando un algoritmo que tiene en cuenta la cantidad y la calidad d elos comentarios para el total de Paradores durante un periodo de doce meses.

Día contra el cáncer

Concierto de la Banda municipal en el Guerra

El Teatro Guerra acoge mañana domingo, a las doce del mediodía, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, un concierto de la Banda municipal de música. Será a beneficio de la lucha contra el cáncer. Bajo el título de 'La vuelta al mundo musical: Destino Lorca', se hará un recorrido por la música de los distintos países de procedencia de las personas que viven en la ciudad.