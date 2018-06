Las fachadas del solar del Palacio de Justicia serán revisadas y reforzadas Las puertas del solar del futuro Palacio de Justicia permanecían ayer cerradas con candado. / JAIME INSA / AGM El Ministerio asegura que las obras «empezarán puntualmente» y que en ningún caso estarán «supeditadas a la visita de altos cargos» PILAR WALS Lorca Viernes, 1 junio 2018, 08:41

Las primeras actuaciones en el solar de la calle Selgas donde se construirá el futuro Palacio de Justicia consistirán, según aseguró ayer el Ministerio a 'La Verdad', en «c y la revisión y mejora del reforzamiento de fachadas». Las obras, insistieron fuentes de este departamento, «empezarán puntualmente según las previsiones derivadas del proyecto y en ningún caso estarán supeditadas a la fecha en la que pueda producirse la visita de altos cargos del Ministerio de Justicia».

Aún no está marcado en el calendario el día en que se iniciarán, a pesar de que el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, anunció el pasado 16 de abril que estas comenzarían once días después, el 27, y que al acto de colocación de la primera piedra asistiría la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés. No se ha vuelto a saber nada sobre el asunto hasta ayer, que el Ministerio dijo que, «en la actualidad, se desarrollan los últimos trámites necesarios para poder iniciar dichas obras y su tiempo de ejecución es de 24 meses». Y que «ya se ha aprobado el plan de seguridad por parte del Ministerio de Justicia», además de que la empresa está ultimando las «restantes cuestiones necesarias para dar comienzo a la obra».

La ciudad lleva esperando más de un cuarto de siglo las nuevas infraestructuras. Mientras, los juzgados están desperdigados por cuatro sedes distintas en el casco antiguo, lo que provoca cada día un peregrinar de ciudadanos y profesionales de la justicia. Los juzgados de la Plaza del Caño son inaccesibles para los discapacitados. 78 peldaños les separan de la calle y no cuenta con ascensor, por lo que, en ocasiones, los minusválidos han sido portados en brazos hasta la sala de vistas. El Ministerio de Justicia dijo ayer que el nuevo Palacio de Justicia «dará cabida a todos los órganos judiciales y fiscales» y que es una «prioridad» para el Ministerio.