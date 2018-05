Expertos en agricultura y agua coinciden en la necesidad de mejorar la imagen del regadío Lola Gracia, Teresa Navarro, Juan Marín, Manuel Buitrago, Fuensanta Martínez y José Cascales, en la mesa de Agricultura y Agua. / JAIME INSA / AGM Los recursos hídricos y la percepción social de los regadíos abren la nueva edición de las jornadas 'Wadalab' de Empresa y Desarrollo PILAR WALS Lorca Sábado, 19 mayo 2018, 12:14

La disputa eterna por el trasvase y el déficit de la cuenca del Segura fue el principal tema de debate de la mesa redonda 'Agricultura, agua e imagen pública' que abrió ayer las séptimas jornadas de empresa y desarrollo 'Wadalab', que se celebraron en el Parador de Turismo Castillo de Lorca, organizadas por Guadalentín Emprende. La periodista Lola Gracia moderó la charla que abrió recordando que «Murcia era la huerta de Europa». Hubo un sentir unánime en que el sector agrícola debe mejorar su imagen, a menudo distorsionada.

La periodista Fuensanta Martínez y la profesora de la UMU María Teresa Navarro incidieron en este aspecto y en el reto que tiene el sector agroalimentario para vender mejor lo que hace y atenerse a los criterios de sostenibilidad.Crítico con la situación actual y molesto por el trato que recibe la agricultura se mostró el presidente de Proexport, Juan Marín, que señaló que «no podemos pasar los agricultores de ser la solución a un problema». «Los agricultores ni somos depredadores ni llorones, y si somos esto último es porque no se nos garantiza el agua».

Y quiso recordar que «la agricultura ha tirado del carro los últimos quince años, por lo que no está bien que se nos critique. Seguro que hay cosas que no hemos hecho bien y que hay que mejorar, pero la agricultura sigue siendo el presente y el futuro». En su misma línea se manifestó el gerente de Alimer, Julián Díaz, que volvió a reclamar agua: «Hay que dar una solución definitiva al déficit hídrico. No podemos estar continuamente pidiendo agua».

El jefe de Gabinete de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Cascales, argumentó que «la agricultura de la cuenca del segura es altamente tecnológica. De ella, viven miles de familias y se aprovecha hasta la última gota». Habló de la cada vez más «conciencia del sector agrario por hacer las cosas bien», y de las «disputas eternas por el trasvase», del que indicó que es «un gran ejemplo de solidaridad».

Cuenca deficitaria

El periodista de 'La Verdad' Manuel Buitrago hizo un análisis de la cuenca del Segura sobre la que dijo «siempre está puesto el foco», y a la que «no se le deja pasar una». Expuso el contraste de que «somos la cuenca más deficitaria, pero la que más produce», lo cual provoca conflictos. Al hablar de la imagen del sector, apuntó que el desencadenante ha sido el problema del Mar Menor. Recordó que la agricultura causa impactos que hay que corregir, y que el sector agro tiene mecanismos para hacerlo.

Las jornadas fueron inauguradas por el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, y el presidente de Guadalentín Emprende, Miguel Ángel Sola. Gil Jódar señaló que «actividades como 'Wadalab' nos permiten seguir consolidando el tejido empresarial y económico de nuestro municipio y aprender nuevas fórmulas para alcanzar la excelencia colectiva».