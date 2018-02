La creación de una plataforma pro soterramiento del AVE enfrenta a IU y PP EFE LORCA Miércoles, 7 febrero 2018, 08:07

Izquierda Unida-Verdes anunció ayer que promoverá la constitución de una plataforma pro soterramiento del AVE, que sirva para «crear conciencia crítica dentro de la sociedad y que las cosas se hagan bien». El alcalde, Fulgencio Gil Jódar (PP), interpretó la noticia como «importar el modelo de la crispación de la plataforma de Murcia».

El concejal de IU-V Pedro Sosa, avanzó que, como primera iniciativa, el próximo mes de marzo su partido organizará en la ciudad un ciclo de conferencias, entre cuyos ponentes se incluye el presidente de la plataforma pro soterramiento del AVE en Murcia, Joaquín Contreras. El alcalde le reprochó que no espere a conocer el estudio informativo de Adif sobre la integración del tren en la ciudad y defendió que IU-V quiere llevar a Lorca «el modelo de enfrentamiento entre vecinos». Se refirió al «'modelo Gamonal' que ya intentaron en su día con las obras en los barrios y que no consiguieron porque los lorquinos no suelen prestarse a este tipo de manipulaciones».