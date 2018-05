Colocan un cartel de Ifelor sin estar constituida Cartel colocado en el Palacio de Ferias y Congresos. / :: p. a. / agm PILAR WALS Lorca Martes, 22 mayo 2018, 08:21

La institución ferial de Lorca, Ifelor, aún no es una realidad, pero ya cuenta con un gran cartel que preside la fachada principal del remodelado recinto ferial de Santa Quiteria. La intención es que la institución ferial esté en marcha cuando abra sus puertas el Auditorio y Palacio de Congresos. Los socialistas recordaron hace unos días, como contó ayer su portavoz, Diego José Mateos Molina, que el Pleno se dio un plazo de tres meses para tener un borrador de los estatutos que serían remitidos a la Cámara de Comercio y la Patronal Ceclor. Sin embargo, cumplido ese plazo, nada se sabe. «Al próximo Pleno no va este asunto, porque tenemos ya el orden del día para la Junta de Portavoces y en él no se ha incluido», afirmó Mateos. El alcalde, Fulgencio Gil Jódar, aseguró ayer que están ya redactados.