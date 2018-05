El cineclub trae ocho cortos con sello lorquino José Ruiz Montalbán y Jesús Martínez, ayer, con el cartel de 'A corta distancia'. / Paco Alonso / AGM Jueves, 17 mayo 2018, 09:09

Acorta distancia' muestra esta noche, a las 21.30 horas, en el Guerra lo último de ocho creadores lorquinos. 'Mi primer salto', de José Ruiz Montalbán; 'Valores', de Dany Campos; '¿Iguales...?, de Benito Rabal; 'Un hombre de palabra' y 'Guerra invisible', de Bernardo Hernández; 'Alex', de Juan Albarracín; 'Jardín de cenizas', de Pablo Natale; 'Contratiempo', de Juan Bermúdez, y 'Eusebio80', de Jesús Martínez, integran la séptima edición del certamen local de cortos que organiza el Cineclub Paradiso. Este movimiento agrupa ya a varias generaciones. En esta edición, a los cineastas pujantes de los inicios, se han unido otros más jóvenes.

Adultos

Entrevistas en la jornada de puertas abiertas

El Centro de Educación de Adultos Alto Guadalentín celebró ayer, dentro de su semana de puertas abiertas, exposiciones, charlas, mesas informativas y entrevistas. Estas últimas se llevaron a cabo a través de la emisora de radio que pusieron en marcha con cobertura únicamente en el centro. La intención de estas jornadas es lograr que los que dejaron un día sus estudios vuelvan a coger los libros y así amplíen su curriculum de cara a conseguir un mejor puesto de trabajo.

Down Lorca

Antonio Ortuño presenta 'Relatamente cortos II'

El escritor lorquino Antonio Ortuño nos sorprende gratamente con un nuevo libro. Y lo hace con 'Relatamente cortos II', el segundo de la trilogía 'Relatamente cortos'. La solidaridad, que corre por sus venas a raudales, le ha llevado a destinar también las ventas de este segundo libro a Down Lorca. Gracias a su ayuda los integrantes de esta asociación podrán ampliar el número de talleres e iniciativas que llevan a cabo. Los que no pudieron comprar el libro en la presentación, anteayer, podrán hacerlo en la sede de Down Lorca o en las librerías de la ciudad, al precio de 15 euros.

Noche de los museos

Estampas costumbristas en la Fuente del Oro

Coros y Danzas de Lorca y la Compañía del Teatro Guerra realizarán el próximo sábado, durante la 'Noche de los museos', distintas estampas costumbristas en la Fuente del Oro. La intención es mostrar a los visitantes el uso del monumento. Lavanderas y aguaderos protagonizarán escenas de antaño. Y no faltará el folclore tradicional lorquino.

Olimpiada matemática

20 jóvenes se batirán el sábado en el Castillo

El Castillo acoge el próximo sábado la final de la XXIX Olimpiada Matemática de la Región de Murcia en la que participarán veinte jóvenes. Se trata de un certamen anual en torno a la resolución de problemas de carácter lógicomatemático, dirigido estudiantes de 6º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria obligatoria, con el objetivo de fomentar el interés por las matemáticas. Los tres finalistas representarán a la Región de Murcia en la olimpiada nacional. La organización corre a cargo de la Sociedad de Educación Matemática de la Región de Murcia (Semrm) y cuenta con el patrocinio de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

Hospitalidad de Lourdes

Inscripciones para la peregrinación

La delegación local de la Hospitalidad de Lourdes anuncia que está abierto el plazo para la peregrinación a Lourdes. Será del 29 de junio al 4 de julio y estará presidida por el obispo de la Diócesis, José Manuel Lorca Planes. Los interesados en participar en la peregrinación pueden obtener más información en la sede de la hospitalidad en la plaza del edificio Goya los martes y jueves de 18 a 20 horas.