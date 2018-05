El Ayuntamiento advierte a la empresa del transporte urbano con retirarle la concesión

Un mes de plazo le dio ayer el Ayuntamiento a la empresa concesionaria del transporte urbano para renovar la flota de autobuses. De lo contrario, le retirará la concesión. La advertencia la hacía ayer el concejal de Transportes, Francisco Javier Pelegrín, poco después de que un autobús, el que cubría la línea Campillo-Santa Quiteria, ardiera a las puertas del monasterio de Santa Ana y Magdalena de clarisas.

No hubo que lamentar daños personales, ya que la pericia del conductor llevó a que, tras detectar un ruido extraño en su mecanismo, decidiera sacarlo de línea y conducirlo hasta las cocheras. Precisamente cuando se dirigía hasta el lugar donde estacionan los vehículos de la empresa de transporte urbano, fue cuando se inició el incendio, motivado por un fallo mecánico.

El conductor lo dejó en el carril de la calzada por el que transitaba sin llevarlo hasta el arcén por la cercanía con el monasterio de clarisas y por la escasez de este en ese punto de la avenida de Santa Clara, donde ni siquiera hay acera. Unos minutos después acudían los bomberos, que lograban extinguir el fuego cuyas llamas se podía ver desde el centro de la ciudad sobresalir por encima del convento de clarisas.

El intenso humo negro era visible incluso desde el casco antiguo de la ciudad. Las viviendas más cercanas, de la urbanización Miguel Ángel y las de la parte de atrás de Juan Carlos I, se vieron obligadas a cerrar sus puertas y ventanas para evitar que el humo se adentrase en ellas. Tras intensas labores, los bomberos lograron extinguir el fuego. Más tarde, se procedió a la retirada del autobús con una gran grúa y un tráiler que lo llevó hasta las cocheras donde técnicos especializados intentarán averiguar el fallo mecánico que produjo el incendio.

A media tarde, los servicios de limpieza de la empresa municipal Limusa retiraron los restos que aún había en la calzada de la avenida de Santa Clara y tras fregar toda la carretera quedó abierta al tráfico con normalidad. También técnicos de Iberdrola acudieron al lugar para examinar los tendidos eléctricos de la zona por si se hubiesen visto dañados por el fuego, ya que justo encima de donde ardió el autobús se encuentra un cableado de media tensión.

El concejal de Transportes se mostró ayer indignado y pidió a la empresa concensionaria que cumpla los plazos. Recordó que hace casi un año que se llevó a cabo la concesión y que aún no ha cumplido con el compromiso de renovar la flota de autobuses. «Le exigimos a la empresa concesionaria del servicio la incorporación inmediata de los nuevos autobuses a los que se comprometió por contrato», señaló Francisco Javier Pelegrín.

El líder de la oposición reclamó que de inmediato se le exija a la empresa concesionaria que cumpla el contrato. «Si no lo hace, que se le rescinda y se haga uno nuevo. No podemos permitir que vuelva a suceder una situación como la que hoy [por ayer] ha sucedido. Afortunadamente no ha ocurrido nada, pero no podemos permitir que se repita», dijo Diego José Mateos Molina, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Y reiteró que «ya está bien de plazos. Que cumpla, o se rompa el contrato y salga nuevamente a contratación».

La edil de IU-V Gloria Martín recordó que en febrero de 2013 «se incendió un autobús escolar que tuvo que ser evacuado y quedó completamente calcinado». Se preguntó: «Qué más tiene que pasar para que el PP se tome en serio este servicio público y la seguridad de trabajadores y usuarios». 'La Verdad' intentó ayer, en reiteradas ocasiones, ponerse en contacto con la empresa concesionaria del transporte urbano pero fue imposible comunicar con alguno de sus dirigentes.