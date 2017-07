La Audiencia pide a una juez que explique el archivo de una denuncia por arrancar olivos EFE LORCA Martes, 25 julio 2017, 08:41

El Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca deberá razonar por qué archivó la denuncia presentada por un hombre contra su cuñado, al que acusó de haber arrancado varios olivos que eran propiedad del primero. Así se recoge en un auto que estima parcialmente el recurso que interpuso el denunciante y en el que se deja sin efecto la resolución recurrida.

El tribunal indica a la magistrada del juzgado que deberá sustituir su acuerdo por otro «que cumpla las existencias legales de motivación». En el auto de la Audiencia Provincial se asegura que «la juez de Instrucción no explica mínimamente cuáles han sido los motivos por los cuales no concurren motivos para imputar la infracción penal a persona determinada y, en especial, por qué no es necesario la práctica de más diligencias de investigación».

Afirma, además, que en febrero del año pasado el denunciante expuso que su cuñado había introducido en su finca una máquina con la que arrancó la totalidad de los plantones de olivos que había en el lugar, que cuantificó en medio centenar.

En el auto de la Audiencia Provincial también se añade que agentes de la Guardia Civil, personados dos días después en el terreno, pudo observar los árboles arrancados y apilados en un montón. Por su parte, el denunciado señaló que arrancó los olivos porque estaban en la parte de la finca que era propiedad de su esposa.