Urbanismo requiere a los dueños de La Quinta para que mejoren la seguridad

Preocupados se muestran los vecinos del barrio de San José por el estado que presenta el que fue Club de Tenis La Quinta. Los distintos edificios que conforman el recinto están abiertos y ninguna valla impide el paso, «por lo que muchos niños se adentran en su interior con el consiguiente peligro». Lo cuenta Francisco Javier Navarro, padre de dos niños de 9 y 11 años, los mismos que lo llevaron una tarde al lugar donde habían encontrado «jeringuillas junto a bolsos que podrían ser de algún robo, porque no se entiende que estuvieran allí abandonados». Habitual de la zona es Salvador González que cada día al caer la noche suele pasear junto a su perro por el lugar. «Antes me adentraba algo más, pero ahora no lo hago. Hay gente extraña que entra y sale y se ve luz, como si encendieran fuego en el interior de los edificios. No me gusta ya ir por ahí. A mis hijos también les he advertido de que no jueguen aquí», relató.

Las fachadas de los inmuebles de La Quinta están cubiertas de pintadas. Hay basura en su interior y se han producido algunos desprendimientos. La llegada del verano llena de incertidumbre a los vecinos por la proliferación de insectos y roedores. Y piden una solución inmediata que acabe con un problema que les tiene en vilo desde hace tiempo. Esta semana los socialistas han hecho suyas las quejas vecinales reclamando la actuación inmediata del Consistorio. Se trata, según contó la concejal Andrea Periago, «de la tercera vez», y advirtió que «seguiremos denunciándolo hasta que se de una solución a esta situación».

Sin embargo, esta parece más complicada de lo que se podía prever inicialmente, como explicó la concejal de Urbanismo, María Saturnina Martínez Pérez, quien indicó que «no podemos actuar sin notificarlo a sus propietarios, que en el caso de La Quinta no es uno solo, sino varios. Se han iniciado todos los trámites, pero llevará algún tiempo».

Refuerzo de la vigilancia

Los propietarios, indicó, han sido apercibidos del estado que presenta La Quinta. «Se les ha mandado una comunicación, un requerimiento, y tras esperar los plazos que marca la ley, si no actúan lo hará el Ayuntamiento de forma subsidiaria y los costes los tendrán que pagar los dueños de la propiedad», detalló la edil de Urbanismo.

En cuanto a la presencia por las noches de personas que pernoctan en el lugar dijo que «se trata de un problema de convivencia ciudadana. Esa delegación la ostenta Belén Pérez que de inmediato será informada para que tome las medidas necesarias para extremar la vigilancia por parte de la Policía Local. Los vecinos pueden estar tranquilos porque esa actuación se iniciará de inmediato para evitar más situaciones de ese tipo», afirmó Martínez.

Los residentes también solicitan que la zona anterior se adecente y de forma momentánea se cree un área verde para el disfrute de todos. «Sería un buen lugar para crear un jardín, un pulmón verde, incorporando nuevas especies a las que actualmente ocupan ese espacio», pidió Isabel Esteban. Una idea que también apoya su marido Javier Ruiz. «Es uno de los pocos espacios que quedan sin construir aquí. Y además se embellecería la zona que está un tanto degradada».

Estos vecinos también alertan de la presencia por las noches de «gente extraña» que se adentra en el lugar. «Es un ir y venir. Me da miedo cuando mis hijos vuelven los viernes por la noche. Procuro salir a esperarlos para verlos entrar en casa. No me gusta lo que estamos viendo últimamente y en verano hay luces en el interior hasta bien entrada la madrugada y se escuchan motos y música». La edil de Urbanismo quiso tranquilizar a los vecinos insistiendo en que «el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria si no lo hacen los propietarios». Y recordó que «los trámites serán largos, pero se resolverán, como ha ocurrido con el asunto del amianto. Se iniciaron en el mes de octubre, pero en abril finalmente, logramos eliminar ese problema».