El alcalde dará a conocer los cambios en su equipo tras la marcha de Ibarra

El alcalde, Fulgencio Gil Jódar, tiene previsto anunciar esta mañana en el transcurso de una rueda de prensa los cambios que se producirán en las distintas concejalías tras la salida a comienzos de mes del anterior mandatario de la ciudad, Francisco Jódar Alonso, y ayer, a mediodía, de la edil de Obras Públicas, Eulalia Ibarra López. Francisco Jódar, nuevo consejero de Agua, Agricultrua, Ganadería y Pesca ha fichado a Eulalia Ibarra como jefa de su gabinete.

La renuncia a su acta de concejal tuvo lugar poco después de las dos de la tarde, aunque se esperaba desde hace días, después de que el pasado viernes ella misma asegurara que no podía «negar lo evidente», aunque puntualizaba: «Lo dejaré cuando lo tenga que dejar». Siempre estaré donde diga mi partido», añadía, a la vez que recordaba que «entré con Paco [Francisco Jódar, anterior alcalde y actual consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca] y me voy con Paco».

En declaraciones a 'La Verdad' admitió que en los últimos días se había emocionado. «No es fácil. No es como cuando te toca la lotería y te pones a saltar», pero se mostraba contenta por la responsabilidad que asumirá. «Siempre he estado cerca de Paco Jódar y los retos nos gustan». Reconoció que el partido le ofreció distintas alternativas. «Me dijeron: 'Te podemos ofrecer estos puestos'. Mi respuesta fue que si me iba quería trabajar en algo que fuera más técnico que político, pero no respondí de inmediato. Tenía que pensar, consultarlo y ver los pros y los contra».

Tras su renuncia de ayer todo se ha precipitado. De inmediato se convocó un Pleno extraordinario con carácter urgente que se celebrará esta mañana a las 8.30 horas. En él, se dará cuenta de la renuncia de Eulalia Ibarra López, por lo que se produce una vacante en la lista que ocupará Sandra Martínez, quien fue hasta hace varias semanas secretaria general de la Consejería de Familia e Igualdad y en la anterior legislatura, concejal de Cultura y Festejos.

Al término del Pleno el alcalde anunciará la remodelación de su equipo de Gobierno. Lo hará en la Sala de Cabildos y probablemente con la presencia de todos los concejales que aún desconocen las competencias que tendrán. «Es cierto. He hablado con ellos, pero todavía no les he dicho que carteras dirigirán», dijo ayer Gil Jódar.