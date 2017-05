Laly Ibarra dimite como concejal para ocupar un cargo en la Consejería de Agricultura

Era una dimisión prevista, aunque su anuncio se ha alargado más de lo pronosticado inicialmente. Minutos después de las dos de esta tarde la edil de Obras Públicas, Parques y Jardines, Empleo y Mujer, Eulalia Ibarra López, firmó la renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Lorca. Ella misma reconocía el viernes -tras la rueda de prensa en la que presentó la remodelación integral del Parque Infantil Pediatra Diego Pallarés Cachá- que "no puedo negar lo evidente". Así reconocía que tenía previsto marcharse, pero que lo haría cuando se hiciera oficial su nombramiento en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. En declaraciones a 'La Verdad' reconocía que estos días habían sido duros y que en algunos momentos había llorado. "No es como cuanto te toca la lotería y te pones a saltar", admitía, para añadir que "entré con Paco [Francisco Jódar, el exalcalde de Lorca y actual consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca] y me voy con Paco".

Mañana a las 8.30 horas está previsto que se celebre en el Ayuntamiento de Lorca un Pleno urgente con el fin de tomar conocimiento de la renuncia de Ibarra López. Probablemente, en el Pleno ordinario previsto para el próximo lunes se incorpore a las filas del grupo municipal popular la próxima en la lista electoral, Sandra Martínez, que hasta hace unas semanas ha ocupado la secretaría general de la Consejería de Familia e Igualdad y que en la anterior legislatura fue concejal de Cultura y Festejos. Con la marcha de Ibarra el nuevo alcalde, Fulgencio Gil Jódar, podrá dar a conocer el reparto de carteras. No lo ha hecho antes a la espera de saber si en la remodelación prevista debía incluir además de Economía y Hacienda, que él llevaba antes de que dimitiera Francisco Jódar, las de la edil que acaba de renunciar.