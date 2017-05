Fulgencio Gil: «Necesitamos agua, consejero, y AVE soterrado y Corredor Mediterráneo»

«Vamos a ser reivindicativos». Así de contundente se expresaba el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, nada más tomar posesión de su cargo. Dirigiéndose al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar (y su antecesor en el cargo), le pedía: «Necesitamos agua, consejero». Y añadía, en alusión al responsable regional de la cartera de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera: «Necesitamos AVE soterrado y Corredor Mediterráneo, consejero». a la vez que hacía un guiño al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, anunciándole prontas reclamaciones.

De esta forma, iniciaba anoche su mandato el sexto alcalde de la democracia de Lorca en un escenario único, el patio porticado del Palacio de Guevara, que recuperaba así la tradición de albergar este tipo de actos, tras su rehabilitación como consecuencia de los daños que sufrió por el terremoto.

Recordó que llega a la alcaldía en unas circunstancias especiales. «Pero sé que tengo que ganarme la confianza de los 93.513 lorquinos que hoy habitan nuestro amplio término municipal. Señoras y señores, asumo el reto y la responsabilidad». Y se puso a disposición de todos. «Nos vemos, queridos vecinos y amigos. En el Ayuntamiento, en la calle, en las plazas, en las pedanías, en los parajes, en nuestras casas. Donde queráis y cuando queráis, donde lo necesitéis y cuando lo necesitéis. No hay horas, no hay días, no hay semanas cuando se trata de vuestras inquietudes y problemas y de nuestro pueblo. Contad conmigo siempre. Me pongo a vuestra disposición, a vuestras órdenes. No os voy a fallar», concluyó.