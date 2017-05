Juan Francisco Martínez se perfila para dirigir Economía y Hacienda

El Palacio de Guevara será finalmente el lugar elegido para que el próximo viernes Fulgencio Gil Jódar tome posesión de su cargo como alcalde. El acto de proclamación del nuevo máximo mandatario de la ciudad recupera su escenario habitual después de que en los últimos años, por distintas vicisitudes, se optara por otros, como el Teatro Guerra o la plaza de España. El alcaldable trabaja ya en la configuración de su nuevo equipo, que pasa por la incorporación de un nuevo concejal, Francisco Javier Pelegrín Poveda, tras la marcha de Francisco Jódar.

ÚLTIMOS ESCENARIOS Viernes, 3 de julio de 2015. Francisco Jódar toma posesión en el Teatro Guerra. Sábado, 11 de junio de 2011. Francisco Jódar toma posesión en la plaza de España. Viernes, 15 de junio de 2007. Francisco Jódar toma posesión en el Teatro Guerra. Miércoles, 2 de agosto de 2006. Leoncio Collado toma posesión en el Centro Cultural. Sábado, 14 de junio de 2003. Miguel Navarro toma posesión en el Palacio de Guevara. Sábado, 3 de julio de 1999. Miguel Navarro toma posesión en el Palacio de Guevara.

Se hace necesaria, por tanto, una remodelación para ajustar las carteras. El nuevo edil podría recibir las de Deportes y Juventud, que dejaría vacantes Juan Francisco Martínez Carrasco, el más firme candidato a hacerse con Economía y Hacienda. No habrá movimientos en Educación y Turismo, que seguirá llevando Francisco Félix Montiel, quien además continuará ocupando el cargo de vicealcalde. También parece inamovible de la Concejalía de Cultura y Festejos Agustín Llamas, cuya labor al frente del plan director de recuperación del patrimonio tras los terremotos ha sido destacada, además de los innovadores actos que ha incorporado al calendario de la ciudad y la puesta en valor del Palacio de Guevara.

El futuro regidor se ha reunido con la mayoría de los componentes del equipo de gobierno, aunque pretende hacerlo de forma oficial tras su nombramiento. Estos días les ha escuchado y ha tomado buena nota, aunque su decisión final pasa por nuevas reuniones con cada uno de ellos.

Además, está pendiente si habrá que cubrir una única vacante, la del exalcalde Jódar, o se suma alguna más. Se especula con que la concejal de Obras y Empleo, Eulalia Ibarra, pudiera ser nombrada directora del Gabinete de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por lo que en el reparto habría que sumar sus competencias e incluir un nuevo nombre en los escaños del PP.

No habrá Concejalía de Presidencia, ya que el nuevo alcalde no compatibilizará su cargo, por lo que no precisará a nadie que le sustituya de manera continua como ha ocurrido en los últimos años con Jódar.