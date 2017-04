El edificio Portugal se reduce a escombros

Después de casi seis años de espera, la pala por fin entró ayer en el edificio Portugal, ubicado entre la avenida del mismo nombre y la calle Jerónimo Santa Fe. El inmueble, de cuatro plantas y ocho viviendas, construido en 1964, resultó seriamente dañado por los terremotos de 2011, pero las desavenencias de los propietarios con el Consorcio de Compensación de Seguros provocaron que la demolición no haya podido realizarse hasta ahora. Tras llegar a un acuerdo sobre el importe de la indemnización, podrá iniciarse en pocos meses la ansiada reconstrucción para los vecinos.

El derribo no comenzó a las ocho de la mañana como estaba previsto, porque la denuncia interpuesta por Ciudadanos ante el Seprona ocasionó que agentes de la Guardia Civil se presentaran en el lugar para comprobar que toda la documentación estaba en regla y que se cumplían los requisitos técnicos que exige la normativa, incluidos los correspondientes a la retirada de elementos que pudieran contener amianto. «Es una demolición totalmente normal, todo está en regla», confirmó la concejal de Urbanismo, Saturnina García. Pero técnicos especializados, ataviados con un mono de color blanco y que protegían su cara con una aparatosa mascarilla, retiraron las tuberías y restos de tejado de fibrocemento que contenían esta sustancia y que se encontraban todavía en el interior del bloque, tal y como había exigido el concejal de Ciudadanos, Antonio Meca. Fiel a su palabra, el edil se presentó a la hora prevista para la demolición dispuesto a interponerse entre las máquinas, si hubiera hecho falta, al considerar que en la demolición se iba a incumplir la legislación estatal que regula la retirada y tratamiento de los residuos de amianto.

Meca se mostró satisfecho y señaló que «ha merecido la pena el esfuerzo y presión ejercida al equipo de gobierno». Censuró que haya habido que esperar al último día para retirar estos «elementos cancerígenos», cuando hace dos meses que denunció la posible existencia de tuberías y techumbres de fibrocemento en el edificio. Lamentó haber recibido amenazas e insultos de los propietarios del inmueble. «Ahora no entienden mi actitud pero es la primera vez que se derriba un edificio en Lorca con las máximas garantías, sin poner en riesgo la salud de los vecinos, y se han demolido ya 1.200 casas», dijo.

Los vecinos hacían otra lectura porque han visto peligrar estos días el derribo que tanto esperaban y por el que han luchado con uñas y dientes estos largos años «Hemos pasado un auténtico calvario», confesó a 'La Verdad' uno de los propietarios, Florencio Dimas. «Cuando todo parecía hecho, creímos que el proceso se paralizaba de nuevo porque Ciudadanos ha politizado el tema en el último momento. No es justo», se quejaba. «¿En qué nos ha ayudado a los afectados este político de Ciudadanos?, solo lo he visto ahora, para quejarse por el amianto», decía indignado otro propietario que se negó a acudir a ver cómo se venía abajo su casa para no encontrarse con Antonio Meca. «Sufrí un infarto hace cuatro años y no me convienen los sobresaltos».

El proceso ha sido muy complejo para los dueños de viviendas y bajos comerciales del edifico 'Portugal'. Aunque todos los pasos judiciales que fueron dando se fallaban a su favor, el conflicto se ha resuelto de forma extrajudicial, sin esperar a que el juez dictara su resolución. Los vecinos están cansados de luchar.

Al principio les dijeron que la indemnización ascendería solo a 92.000 euros porque el Consorcio consideraba que no era necesario derribar el bloque pero los propietarios defendían que los daños producidos por los terremotos «eran muy serios, no sabemos ni cómo se tenía en pie, un perito judicial nos dijo que existía peligro de colapso inminente, aunque al principio no parecían tan graves», dijo Dimas. Incluso una familia continuó residiendo en su vivienda un tiempo después de los terremotos. Pero «las grietas eran cada vez más grandes y todo crujía, nos daba mucho miedo entrar». Al final, tras la negociación, han convenido que el Consorcio aportará casi 900.000 euros para la reconstrucción del inmueble.

Pese a que la pala ya destruye el edificio, que era lo que deseaban, a algunos vecinos les costaba ayer animarse. «Estamos fuera de nuestra casa seis años, yo resido en Calabardina desde entonces, pero no ha sido un retiro plácido, aunque pudiera parecerlo», lamentó Dimas.

Se cierra una etapa para sus vidas y eran muchos los que ayer hacían fotografías del derribo, para dejar testimonio de este momento tan esperado en sus vidas.

La fachada será muy similar

La reconstrucción será inminente. Si todo sale según lo previsto, en verano se iniciarán las obras del nuevo inmueble, cuya fachada será conservadora. «Va a ser bastante parecida a la que había, nos gustaba así y no nos hemos atrevido con algo muy moderno», explica otro de los propietarios, Diego Meca, que ayer se mostraba muy satisfecho por el hecho de que por fin desaparezca el bloque que tantos quebraderos de cabeza les ha dado en los últimos años. «Jamás hubiera pensado que íbamos a tardar tantos tiempo en llegar a un acuerdo para derribar las casas, ha sido una pesadilla», confesaba.

Ahora ya piensan en el nuevo diseño de la vivienda, en elegir los muebles y enseres para iniciar una nueva vida en su casa, con las cosas que pudieron rescatar tras los terremotos. Estarán casi una década fuera de sus hogares y sienten que han perdido mucho tiempo.