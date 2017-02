El casco antiguo sigue plagado de andamios casi seis años después de los terremotos

El casco antiguo de la ciudad continúa plagado de andamios que sostienen inmuebles catalogados en ruina o fachadas de edificios que se mantienen -casi haciendo equilibrios- tras demoler el resto de la edificación. Han pasado casi seis años del terremoto y aunque todos coinciden en que la recuperación del recinto histórico es prioritaria, parece que deberá pasar mucho tiempo hasta que las más de una veintena de casas solariegas en este estado recuperen el encanto de épocas pasadas. Preocupa, y mucho, que lo primero que se encuentran los turistas cuando llegan a la ciudad sea todo un amasijo de hierros y bloques de hormigón que intentan evitar la caída de esas construcciones que se vieron afectadas por los terremotos de mayo de 2011.

A pocos metros del Centro de Visitantes, frente al Museo Arqueológico Municipal, el primer ejemplo: una casa solariega de la que solo se mantiene en pie la fachada. Y frente a ella, un solar vacío tras ser demolido el inmueble que lo ocupaba. En la pared medianera, poliestiereno expandido de color amarillento, para evitar la entrada de agua en los muros. Y más adelante, frente al Conjunto Monumental de Santo Domingo, sede religiosa del Paso Blanco, la Casa de los Cachá.

El inmueble está rodeado de grandes bloques de cemento armado y andamios que cubren sus dos fachadas. Es la imagen que se encuentran los visitantes cuando acuden al muBBla, el Museo de Bordados del Paso Blanco, pero también será la que presenciarán los miles de lorquinos y turistas que acudan a los distintos acontecimientos que se sucederán durante la próxima Semana Santa.

El alcalde dice que el Ayuntamiento no tiene dinero «y que habrá que ir poco a poco»



El líder de los socialistas recalca que «no hay nada específico para abordar la problemática»

El esfuerzo del Paso Blanco para intentar que pase desapercibido el inmueble en ruinas les llevó a la instalación de un inmenso trampantojo. «Colocamos una imagen muy querida para nuestra cofradía, 'La Cloca', como se le conoce cariñosamente en el Paso Blanco. Y se pintaron también los bloques de hormigón, pero no cabe dudas que no es la visión que desearíamos tener frente a la Capilla del Rosario, nuestra sede religiosa. Para nosotros es muy duro ver la salida y recogida de la Virgen de la Amargura con lo que tenemos en frente», afirmó ayer el presidente del Paso Blanco, Lázaro Soto.

La ilusión óptica evita en cierto modo que la vista se vaya precisamente al inmueble en ruinas, aunque la gran cantidad de hierro utilizado en los andamios que lo sustentan se hace presente con mayor intensidad en la fachada de la plaza de Santo Domingo. En la misma calle y a poca distancia -en la glorieta de San Vicente- otro solar vacío será protagonista del transitar por la carrera secundaria de carros y caballerías durante la Semana Santa y a buen seguro aparecerá en muchas de las instantáneas que se llevarán los visitantes de recuerdo de esos días en la ciudad.

Pendiente de rehabilitar y con imagen de abandono el Casino Artístico Literario, cuyos balcones de la fachada lateral se sitúan también en Lope Gisbert. El Palacio de los Condes de San Julián, frente al Casino, luce balcones cubiertos por mallas de seguridad para evitar la caída de fragmentos a la vía pública. La Casa de los Arcas sigue pendiente de que se inicien las obras de rehabilitación anunciadas hace algunas semanas.

La esquina del Paso Azul

Y en el final de la Cuesta de San Francisco donde confluye con la calle Príncipe Alfonso sigue vacío el solar -tras la demolición del inmueble conocido como la 'Bayer'- también como consecuencia del terremoto. La imagen del esquinazo, con un solar vacío y una pequeña construcción cerrada, dificulta enormemente la visión del Museo Azul de la Semana Santa, Mass.

El presidente del Paso Azul, José María Miñarro, es contundente. «Es triste ver esa imagen tan desoladora a solo unos metros de nuestra sede religiosa. Pero además, produce una enorme tristeza en los azules tener que contemplar cada Semana Santa el paso de la Virgen de los Dolores, por ese lugar. Es una vergüenza que ese esquinazo que podía ser el más bonito de toda la ciudad esté inmerso en las circunstancias en que se encuentra».

La ciudad amurallada, por la que transitan los cortejos de la Archicofradía de Jesús Resucitado y de la Hermandad de la Curia, Paso Negro, presentan imágenes similares, con viviendas sin reconstruir y andamios. La solución no parece estar a la vuelta de la esquina, como asegura el alcalde, Francisco Jódar Alonso, quien dice que el Ayuntamiento «no tiene dinero para llevar a cabo las expropiaciones que se precisarían». Y que, por ello, «habrá que ir poco a poco».

El líder los socialistas, Diego José Mateos Molina, se quejó ayer de que no haya consenso. «No hay nada específico para abordar la problemática del casco histórico. Tenemos que ir todos a una y el PP no ayuda a esa participación. La aprobación inicial unilateral del Pepri no ayuda, repito, a esa participación».