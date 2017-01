«Las infraestructuras de Justicia en Lorca son aún una vergüenza»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, entrega hoy en Madrid la Cruz de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la decana del Colegio de Procuradores, Nieves Cuartero Alonso, «en atención a los méritos y circunstancias que concurren» en su persona. La también abogada, aunque no ejerciente, no ha dudado nunca en reivindicar mejoras en la Justicia de su ciudad, sobre todo, en el ámbito de las infraestructuras. Desde hace años asegura que «son una vergüenza» y que algunas declaraciones se han tenido que celebrar en la plaza de España por las barreras arquitectónicas que presenta el Palacio de Justicia. Hoy, sigue admitiendo que «nada ha cambiado». No tiene pelos en la lengua, por lo que cuando la llamaron para comunicarle su condecoración su sorpresa fue mayúscula. «No me lo creía, aunque supongo que algo habré hecho para merecerlo».

-Dicen de usted que a veces es como un elefante en una cacharrería...

-En este país está todavía muy mal visto que uno diga lo que piensa y que no se calle las injusticias. Si a eso se refiere, soy culpable. Es muy difícil reivindicar determinadas cuestiones.

-Por eso le han dado la distinción, ¿por contestona?

-¡Vaya fama que tengo por lo que veo! Si le soy franca, me sorprendió mucho cuando me llamaron para anunciármelo, pero luego dije... ¡algo habré hecho!. Y me agradó que a pesar de que siempre estoy reivindicando y pidiendo se acordaran de mí.

-También dicen que no se calla.

-Tengo fama de no callarme ninguna, pero es que ya está bien. Aunque reconozco que con la edad he perdido fuerza y voy siendo más consecuente, pero es cierto que no me gustan determinadas cuestiones que parecen establecidas en el sistema.

-Cuando llegó a su cargo como decana del Colegio de Procuradores dijo que los juzgados necesitaban mejoras urgentes. ¿Sigue opinando lo mismo?

-Llevo años denunciando que las infraestructuras de Justicia en nuestra ciudad son una vergüenza, pero nada ha cambiado. Siguen siendo tercermundistas. Hay dispersión de las salas, no están suprimidas las barreras arquitectónicas... y afortunadamente se trasladó el juzgado que había en el barrio de San Cristóbal. Estamos todo el día de un lado para otro y los usuarios buscando la situación del juzgado que les toca.

-¿Se iniciarán este año las obras del Palacio de Justicia?

-Esperemos, porque el anuncio ha sido reiterado en los últimos años. Es necesario y tiene que estar en el casco antiguo de la ciudad. No podemos privar al conjunto monumental de un tránsito continuo de personas. Es fundamental para revitalizar el centro de la ciudad.

-Hace unos meses vivió en propias carnes un intento de desahucio, precisamente del Colegio de Procuradores. ¿Cómo va ese tema?

-Creo que zanjado, a no ser que se vuelva a reactivar. Nos querían echar de nuestra sede después de llevar en ella, dentro del Palacio de Justicia, más de cien años. Pero parece que fue, dejémoslo en ello, un error.

-Pertenece al Consejo de Procuradores de España como consejera. ¿Ahí le dejan hablar?

-Hablamos, y nos escuchan, que es más importante.

-No tienen muy buena fama los procuradores.

-Es cierto. Somos los grandes desconocidos dentro de la Justicia. No se valora nuestro trabajo. A veces, tenemos que oír cada comentario... Nos dicen hasta que somos carteros de lujo, pero somos algo más. Somos colaboradores necesarios de la Justicia, encargados de agilizar los procedimientos.