Más de 15 vehículos atrapados en el Alto de Purias

Más de 15 vehículos se quedaron atrapados en el Alto de Purias tras hacer la tijera un camión de gran tonelaje y bloquear la autovía que une Lorca con Águilas.

Aunque el accidente se produjo en sentido Lorca, también estaba cortada la carretera en sentido Águilas, debido a la gran acumulación de nieve que hay en la zona.

Cuatro coches de la Consejería de Fomento se desplazaon a la zona para llevar a los conductores que se encontraban atrapados en sus vehículos alimentos, bebida caliente y mantas.

Rescatados dos autobuses escolares en Lorca atrapados por la nieve

Dos autobuses escolares quedaron atrapados por la nieve en las pedanías del norte de Lorca este miércoles por la tarde. Los propios padres de los alumnos rescataron a sus hijos en vehículos todoterreno. La intensa nevada que aún cae sobre todo el municipio de Lorca hizo muy complicado el acceso de los equipos de emergencia hasta los dos autobuses que se encontraban atascados entre Zarcilla de Ramos y Zúñiga, el primero; y Las Terreras y La Paca, el segundo. Finalmente, consiguieron remolcar a los autobuses con la ayuda de un tractor.

Rescate de uno de los autobuses escolares que se han quedado atrapados, remolcado por un tractor. / LV

VÍDEO La nieve también llega a Lorca

'La Verdad' pudo hablar con el conductor de uno de los autobuses, Óscar Marín Navarro, quien afirmó que «llevo aquí desde las cuatro menos veinte. Es imposible continuar porque la nieve impide el tránsito por la carretera. Estoy solo, porque los padres ya se han llevado a sus hijos tras avisarles estos de las dificultades que teníamos para continuar el viaje».

El autobús que conduce estaba en la zona conocida como Casa Romera, entre Lorca y Zarzadilla de Totana. Llevaba en su interior a doce escolares que cada día acuden a Lorca al instituto. «Cuando llegamos a Las Terreras ya era complicado transitar. Los padres me llamaron y me dijeron que no entrara en el pueblo, que recogían a los críos a las afueras en todoterreno. Hemos seguido el viaje, pero se ha ido complicando hasta que se ha hecho imposible».

La situación se complica este jueves

Según informan desde el Centro de Coordinación de Emergencias, el aviso por nieve, de nivel naranja, actualizado esta mañana, se extiende desde las 9.00 hasta las 20.00 horas de este miércoles. La cota de nieve se situará en torno a los 100-200 metros de altitud para acabar en los 400 metros a lo largo del día. En La Vega del Segura, hay aviso de nivel amarillo por nevadas, ya que podrían acumularse hasta 4 centímetros de nieve entre las 9.00 y las 18.00 horas. En el Campo de Cartagena y Mazarrón este fenómeno ocurriría entre las 9.00 y las 15.00 horas.

La situación, en principio, según las previsiones de la Aemet, se complicará aún más este jueves, cuando, según explicó la Aemet, el temporal podría dejar un manto blanco de hasta 17 centímetros en las comarcas altas de la Región en cotas de entre los 300 y los 400 metros, si bien la cota de nieve estará en los 900 metros en el Altiplano y en los 600 en el Noroeste, de 6 a cero horas del viernes.

En el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas la cota de nieve estará en torno a los 500 metros subiendo hasta 700-800 metros, de 6 a 22 horas, con acumulación de hasta 15 centímetros, mientras que en la Vega del Segura, de 6 a cero horas, la acumulación de nieve se espera que alcance los 4 centímetros, de 6 a cero horas.

Por otra parte, en el Altiplano, Campo de Cartagena y Mazarrón se prevén para este jueves rachas de viento de hasta 70 kilómetros a la hora, de cero a 15 horas, y en la costa se esperan olas de hasta 3 metros por viento del este y nordeste fuerza 6 a 7.

A TENER EN CUENTA En caso de nevada o frío intenso Mejor en casa: No es conveniente que salgan a la calle las personas de avanzada edad y los niños. Si va a salir al exterior debe llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso. Evite las prendas ajustadas. C Debe disponer de pilas suficientes para la radio y linternas. Preste atención a los medios de comunicación para obtener información del Instituto Meteorológico o de Protección Civil. Si va en coche Solo lo imprescindible: Valore la necesidad y evite, en la medida de lo posible, los desplazamientos por carretera en las zonas afectadas por nieve. Toca prepararse: Lleve en su coche: radio, pala, cuerda, linterna, ropa, manta y cadenas. Solicite información previa del estado de las carreteras y de la situación meteorológica.

Ante la fuerza de esta primera ola de frío polar del invierno, la Aemet ha activado una alerta de nivel amarillo para hoy, que subirá a nivel naranja mañana. Las diferentes administraciones, ayuntamientos y ONG ya se han puesto manos a la obra para tratar de atajar sus efectos.

Salmuera en el asfalto

Meteorología eleva a nivel naranja la alerta para mañana por nevadas más fuertes

La Comunidad activó ayer el Plan de Protección Civil ante nevadas y olas de frío tras una reunión de coordinación que estuvo presidida por el director general de Emergencias, Manuel Durán, y el titular de Carreteras, José Antonio Fernández Lladó. Estos días se movilizarán alrededor de 350 efectivos, además de máquinas quitanieves, motoniveladoras y esparcidores de sal. Ayer las máquinas ya comenzaron a esparcir salmuera, de manera preventiva, en las carreteras del Noroeste y en la zona de la pedanía lorquina de Purias. Pese a estas labores preventivas, Durán aconsejó «limitar al máximo los desplazamientos, evitando todos aquellos que no resulten imprescindibles».

La jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, recomendó, en caso de que haya que conducir con nieve en el asfalto, reducir la velocidad, encender el alumbrado de cruce y aumentar la distancia de seguridad, así como circular por las rodadas de otros vehículos y evitar manejar con brusquedad el volante, el acelerador y el freno.