Las lluvias del pasado diciembre provocaron desprendimientos en la ladera del castillo, los cabezos de San Cristóbal, en la Ramblilla de Tejares y, ahora también, en la Ramblilla de San Lázaro. En este último lugar, los vecinos están preocupados por el estado que presenta el monte más inmediato a sus viviendas. De él, se han desprendido en las últimas semanas grandes cantidades de tierra y rocas que han llegado a doblar las barras de acero de las vallas que se colocaron para servir de parapeto en caso de deslizamiento.

En una de las viviendas más cercanas, la tierra y las rocas apenas distan unos centímetros de la ventana en la que duermen Juan Belmonte Díaz y su mujer. «Vivimos con el miedo en el cuerpo. Quién puede dormir pensando que la montaña se te va a venir encima», afirma Juan mientras muestra el estado en que se encuentra el macizo.

Les preocupa las inclemencias del tiempo previstas para estos días. «Se espera lluvia, viento y hasta nieve. No sé si resistirá el macizo, porque no para de soltar agua desde que se produjeron las últimas lluvias». Las humedades se han incrementado hasta el punto de que el agua «aflora en la cocina y el comedor». Dice que este cúmulo de situaciones tuvieron su inicio con la construcción de la Autovía del Mediterráneo y de los túneles bajo de la ladera del castillo. «Quizás desviaron algún nacimiento de agua y ahora viene a parar toda ella a esta zona, porque no tiene otra explicación, ya que nosotros llevamos viviendo aquí desde que nos casamos, hace casi cincuenta años». Durante las últimas lluvias no pegaron ojo. «Cada dos por tres me asomaba a la ventana o salía fuera de la casa para ver cómo estaba el macizo». Recuerda que los bomberos acudieron una de las noches de lluvia para revisar el estado en que se encontraba el macizo, como también lo hizo un aparejador. «Le echaron un vistazo, pero no he sabido más».

La edil de Urbanismo anuncia la presencia de los técnicos para buscar una solución

Ayer la concejal de Urbanismo, María Saturnina Martínez Pérez, mostró su sorpresa al conocer el asunto. «Es la primera noticia que tenemos. No nos ha llegado nada sobre estos desprendimientos en la Ramblilla de San Lázaro», argumentó para añadir que «de inmediato vamos a enviar a técnicos de Urbanismo a la zona para que la examinen, determinen el estado en que se encuentra el macizo y las posibles soluciones».

La edil de Urbanismo apuntó que se está actuando de urgencia en todas las zonas de desprendimientos que se han producido con motivo de los últimos episodios de lluvias registrados en la ciudad.