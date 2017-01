Gobierno y oposición discrepan sobre la ubicación de un nuevo centro de salud con urgencias

El equipo de Gobierno municipal del PP y el principal grupo de la oposición, el PSOE, se han enzarzado en un debate sobre la posible ubicación de un nuevo centro de salud en el barrio de San Cristóbal que contaría con un servicio de urgencias. Es bien sabido que el traslado de las urgencias desde el centro de salud de San Diego al de Sutullena provocó protestas ciudadana, que se frenaron con el compromiso de conseguir un nuevo centro de salud que cuente con ese servicio y que descargue la presión asistencial que hoy se produce en el de San Diego, con 28.600 cartillas, según fuentes de la Comunidad Autónoma.

Para los portavoces socialistas en esta campaña, Marisol Sánchez y David Romera, es de «vital importancia» que la situación de la futura instalación sanitaria sea «la más idónea, la más cómoda y la más funcional para revitalizar esta zona de Lorca tan necesitada de nuevas inversiones en equipamientos».

El PSOE propone cinco emplazamientos posibles en el barrio de San Cristóbal. Incluso acompaña un plano de situación. Estos lugares, que en opinión de Sánchez y Romera serían adecuados, son la calle San Fernando, el Puente de los Carros, las antiguas alfarerías junto al Puente de piedra, la Ramblilla de Tejares y las cercanías del Campus Universitario.

La respuesta del equipo de Gobierno, tras un poco de ironía al «agradecer a la oposición que ahora se interese por un tema en el que el Ayuntamiento lleva trabajando desde hace más de un año», es rechazada porque «ya fueron analizadas hace meses por los técnicos», que establecieron que no cumplen los requisitos.

Olvido en el planeamiento

La explicación municipal añade que en las parcelas en las que se podría edificar el nuevo centro de salud, que han sido estudiadas, aunque no especifican la situación, «las pretensiones económicas de los propietarios son, a día de hoy, inasumibles para los lorquinos». Una gran dificultad está en que no existen en esta barriada parcelas de titularidad municipal. Según el actual Gobierno local, el problema se arrastra porque anteriores gobiernos de otro signo político no tuvieron en cuenta, al redactar el Plan General de Ordenación, la reserva de terrenos con este fin.

El equipo de Gobierno asegura que sigue trabajando en la mejora general de las instalaciones sanitarias en el municipio y, como muestra, señala la reforma del sector de Especialidades Santa Rosa de Lima, la ampliación del área de Pediatría del hospital Rafael Méndez y la reforma del área de Obstetricia y Quirúrgica en el mismo hospital, entre otras.