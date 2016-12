Un estudio revela que los afectados por el terremoto pueden desarrollar psicopatologías

No exageremos, lo del alcalde y su equipo municipal viene de antes. Los síntomas manifestados por la oficina de contratación se han agravado tras los terremotos, sí, pero no son de ahora: Si no me equivoco empezaron con la contratación del proyecto de la Plaza de España y creo que siguió, por vía de urgencia, con la musealización del Palacio de Guevara por un lado y con Lope Gisbert por otro.

Ese síndrome tiene un nombre pero lo no curan los psiquiatras, lo curan los jueces.