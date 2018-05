Cae en Lorca un presunto yihadista «muy radicalizado» que instruía para decapitar 01:33 El presunto yihadista abandona la comisaría de Lorca, con el rostro tapado con una camiseta, para ser trasladado hasta Madrid. / Paco Alonso/ AGM El sospechoso, un senegalés de 21 años, tenía contacto con miembros del Daesh en Siria y se dedicaba a difundir sus mensajes RICARDO FERNÁNDEZ y PILAR WALS Lorca Miércoles, 9 mayo 2018, 03:28

Un ciudadano senegalés de 21 años de edad, residente en el barrio de San Cristóbal de Lorca, se convirtió ayer en protagonista involuntario de los noticiarios al ser arrestado en una operación policial hispano-marroquí, como sospechoso de formar parte de la estructura virtual de reclutamiento y adoctrinamiento del Daesh (Estado Islámico, o IS). Su alto grado de radicalización lo había convertido en «una amenaza real» para la seguridad ciudadana, según fuentes próximas a la investigación, por lo que no es posible descartar que, de no haberse producido su arresto, hubiera podido convertirse cualquier día en protagonista de otra noticia, esta vez sí de manera voluntaria y por razones realmente trágicas. No en vano, reseñan las fuentes mencionadas, «había manifestado su voluntad expresa de realizar ataques contra la población civil, empleando diferentes métodos violentos».

El sospechoso de integrar Daesh formaba parte supuestamente de una red más amplia, que utilizaba perfiles en distintas redes sociales para divulgar el material propagandístico de radicales islamistas. De esta forma, junto con un ciudadano marroquí de 33 años, arrestado también ayer en la localidad de Abandiño (Vizcaya) y de otros tres nacionales de Marruecos capturados en ese país africano, se vendría dedicando desde meses atrás a captar, reclutar y adoctrinar a nuevos miembros del Estado Islámico para incitarle a cometer atentados en la UE.

Un portavoz de la Dirección General de la Policía explicó ayer que «las investigaciones -coordinadas por el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional- pusieron de manifiesto que los miembros de esta célula estaban conectados 'online' a través de sus redes sociales, donde de forma continuada y sostenida en el tiempo compartían vídeos en los que se ensalzaba a la organización terrorista, a sus líderes y donde se humillaba a las víctimas y se incitaba a la comisión de atentados contra la población civil en Occidente en nombre de Daesh».

En la misma operación han sido arrestados cuatro marroquíes, uno de ellos en Vizcaya

Manejo de armas blancas

De igual modo se mostraban especialmente activos «en la divulgación de material sobre el uso y manejo de armas blancas con movimientos de ataque y ofensivos», con los que de forma evidente se pretendía instruir para cometer atentados. Entre los vídeos difundidos resultaban especialmente preocupantes los que instruían en técnicas de degollamiento y decapitación de seres humanos.

La operación policial se desarrolló a primera hora de la mañana de ayer en torno a un edificio de tres plantas situado en el barrio de San Cristóbal de Lorca, con un elevado índice de población musulmana. Decenas de agentes, bajo la dirección de la Comisaría General de Información, se desplazaron por las calles adyacentes con el objetivo de mantener la zona bajo un estricto control y prevenir cualquier posible incidente.

En unos pocos minutos, funcionarios altamente especializados en intervenciones de riesgo habían penetrado en la vivienda del ciudadano senegalés, habían procedido a inmovilizarlo y habían asegurado por completo el domicilio, ante la posibilidad de que pudiera estar en posesión de algún arma o material explosivo. Una vez descartado ese riesgo, los agentes registraron minuciosamente la vivienda e intervinieron material informático, discos duros y otros instrumentos de almacenamiento de contenido digital, que ahora será analizado por expertos de la Dirección General de la Policía.

En las pesquisas que han permitido la desarticulación de esta red ha colaborado de manera fundamental la Dirección General de Vigilancia del Territorio del Reino de Marruecos. Los datos recabados junto con los especialistas españoles habían permitido confirmar que los sospechosos se encontraban incluso en contacto directo con integrantes del Daesh radicados en Siria, cuyos mensajes proselitistas se encargaban de difundir y amplificar para tratar de conseguir nuevos adeptos.

Conscientes en apariencia de la ilegalidad de sus acciones, todos ellos adoptaban importantes medidas de seguridad, como cambiar de número de teléfono móvil cada pocos días, al objeto de dificultar su seguimiento. También utilizaban aplicaciones de mensajería instantánea cifradas y, en muchas ocasiones, asociadas a terceras personas.

El ciudadano senegalés detenido en Lorca fue conducido ayer mañana a dependencias policiales en Madrid, con el fin de ser interrogado y de tratar de obtener de esa forma datos que puedan ayudar a combatir las células que el Daesh tiene repartidas por países europeos.