López Miras ratifica en la Asamblea que él no hará la Ley Integral del Mar Menor López Miras se gira hacia los diputados de su grupo, durante la sesión de control en la Asamblea. / A. Gil El presidente alega que no hay tiempo para que el texto salga de San Esteban esta legislatura y emplaza a elaborarlo en comisión parlamentaria GREGORIO MÁRMOL Cartagena Viernes, 2 marzo 2018, 03:09

No hay visos de que pueda haber una Ley Integral del Mar Menor antes de que acabe la actual legislatura, dentro de catorce meses, por muy urgente que la consideren partidos, conservacionistas y colectivos sociales, debido al incuestionable deterioro medioambiental de la laguna. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, dejó claro ayer en la Asamblea Regional que descarta asumir esa responsabilidad, como le reclaman los grupos de la oposición. Considera que no hay tiempo material para elaborarla y tramitarla en el Parlamento. «Quien diga que sí, miente», aseguró. En una sesión de control al Ejecutivo, contestó al portavoz del PSOE, Joaquín López, que debe ser la ponencia para la elaboración de dicha norma, constituida dentro de la Comisión Especial del Mar Menor, la que «cumpla su función». Aludió para ello a razones prácticas, ya que si se tramita como proposición de ley no tendría que pasar por los órganos consultivos de la Comunidad.

Joaquín López le pidió que aproveche el trabajo que técnicos de diferentes departamentos de la Administración murciana realizaron para el Plan de Gestión Integral del Mar Menor. «Además -añadió-, existe un mandato parlamentario que deben cumplir por respeto democrático». En realidad solo hay un acuerdo de la Comisión Especial del Mar Menor para que la Ley Integral sea elaborada en San Esteban. Y aunque fue adoptado el 13 de febrero, aún no ha pasado por el Pleno de la Asamblea, al que compete solicitar al Consejo de Gobierno la formulación de proyectos de ley, en virtud del artículo 23 del Estatuto de Autonomía.

LOS PORTAVOCES Víctor M. Martínez. PP «Competiremos en igualdad de condiciones con otras regiones con Corvera y las nuevas infraestructuras» Joaquín López. PSOE «La insumisión de Miras con la Ley Integral es la peor forma de corromper las instituciones públicas» Óscar Urralburu. Podemos «En precariedad, fraude e inseguridad laboral, Murcia está más cerca de Rumanía que de Alicante» Miguel Sánchez. Ciudadanos «Los problemas de las ITV han sido generados por la política de capitalismo de amiguetes del PP»

Corvera dará 1.800 millones

En su tercera sesión de control en once meses como presidente de Murcia, López Miras también contestó a una pregunta de su grupo parlamentario sobre el impacto social y económico de la apertura del aeropuerto de Corvera. El portavoz popular, Víctor Martínez, puso en valor los 2.500 millones de euros previstos para trenes y carreteras, «ganados a pulso en los despachos» por un presidente «reivindicativo», aseguró, y la complicidad del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Según López Miras, el aeropuerto generará 400 puestos de trabajo directos y cuatro mil indirectos por cada millón de pasajeros. «La previsión es que se duplique el crecimiento del PIB del turismo. Serán 1.791 millones de euros en diez años», añadió.

Ciudadanos cuestionó al presidente sobre las aperturas de estaciones de ITV. Su portavoz, Miguel Sánchez, le pidió que «deje de mangonear, el capitalismo de amiguetes y el intervencionismo», permitiendo una liberalización del sector. «Mi gobierno va a apostar por una ley para que haya más estaciones, impulsando la libre competencia, dando seguridad jurídica para las que se pongan en marcha, con garantías medioambientales y manteniendo los empleos», le replicó.

En una plácida sesión de control, López Miras recibió de Podemos las más aceradas críticas de la tarde, a cuenta de la situación del mercado de trabajo en la Región. Su portavoz, Óscar Urralburu, situó a Murcia como «campeona de Europa en precariedad laboral», con estadísticas que están más próximas a «las de Rumanía que a las de Alicante». Le recordó que hay más de 46.000 personas paradas sin prestación, más de medio millón de murcianos en riesgo de exclusión social y que el salario medio sigue bajando excepto para sus asesores, dijo. «Y ni siquiera tener estudios garantiza tener mejores condiciones laborales y salarios», le recriminó.

Según López Miras, la realidad es totalmente distinta a la descrita por el líder de Podemos. «Hoy, 319.000 murcianos tienen un contrato estable, el 54,7% de los asalariados; nuestra tasa de temporalidad ha bajado del 41,2 al 35,3%. En la Región había hace dos años 165.000 parados; ahora, 122.000. Hace dos años había 536.000 murcianos trabajando, ahora hay 586.000», insistió.

En la misma sesión plenaria, fue aprobada la creación del Colegio Profesional de Ambientólogos de la Región de Murcia.