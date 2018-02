López Miras: «Si no hay quita, habrá que hacer otra cosa» AGENCIAS MADRID Martes, 13 febrero 2018, 04:18

El presidente Fernando López Miras expuso la necesidad de buscar alguna salida para las comunidades autónomas que han visto aumentada su deuda por culpa del «injusto» sistema de financiación vigente. Al ser preguntado si estaba de acuerdo con que no haya quita de la deuda, respondió: «Algo hay que hacer. Si no es una quita, habrá que hacer otra cosa, pero algo hay que hacer con esa deuda que se ha generado en algunas comunidades autónomas, que no ha sido responsabilidad de ellas, sino de un injusto sistema financiación del PSOE».

Otros líderes regionales se centraron en destacar la necesidad de un acuerdo con el PSOE para lograr que salga adelante una reforma de la financiación autonómica, como el canario Asier Antona, quien subrayó que para lograr un nuevo sistema de financiación autonómica se necesita el consenso de todas las fuerzas políticas. La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, dijo que el partido «va a trabajar» para cambiar el modelo de financiación aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que es «un mal modelo».