López Miras promete mejorar el litoral sur del Mar Menor el próximo verano Un bañista pasea por una playa de Los Urrutias, llena de lodo y algas, el jueves. / Pablo Sánchez / AGM El presidente asegura que aplicará las medidas previstas en Los Urrutias y Punta Brava cuando el comité científico dé el visto bueno ANTONIO LÓPEZ Cartagena Sábado, 5 agosto 2017, 08:11

Las quejas de los vecinos de Punta Brava, Los Urrutias y Estrella de Mar, en Cartagena, por la acumulación de lodos y algas en gran parte de sus playas ha tenido ya su primeras consecuencias. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, prometió ayer mejoras significativas para el próximo verano, para evitar la imagen desoladora de las playas vacías en pleno verano en la zona sur del Mar Menor. Lo hizo en la visita que realizó al campamento de verano para menores que organiza Cáritas Diócesis de Cartagena en Los Urrutias.

López Miras dijo ser consciente de los problemas que presentan esas playas y de las quejas de los vecinos, con los que mantuvo reuniones antes de la época estival. Fue entonces cuando se ideó un proyecto, por parte del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, para eliminar el lodo y la suciedad que se acumulan en esa zona de la costa marmenorense.

«A mí me gustaría quitar el lodo y las algas en un momento, pero tenemos que cumplir unos requisitos medioambientales que no nos podemos saltar. Tenemos unas medidas acordadas con los vecinos y el comité científico, pero, hasta que no tengamos el visto bueno de este colectivo, no las podemos aplicar», dijo el presidente de la Comunidad. Asumió que este año no se haya podido actuar.

Por ello se comprometió a que el verano que viene ya se vean señales de mejora claras en las playas de Los Urrutias. Entre las medidas que se pusieron sobre la mesa estaba la aspiración de tierra del lecho marino para ganar profundidad en zonas puntuales. Una vez que esa arena se hubiera secado, se echaría en aquellas zonas donde se quitara el fango para actuar de relleno. Una de las razones que esgrime el comité científico para no actuar con maquinaria en la zona es la presencia del fartet, un pez protegido que vive en el Mar Menor.

«A nosotros nos gustaría actuar con mucha más celeridad, pero dependemos de los parámetros medioambientales. Esperamos agilizarlo todo lo máximo posible. Mientras, tenemos a una brigada de doce personas limpiando las playas de algas, además del barco 'Limpiamar', por todo el Mar Menor», recordó López Miras. El estado en el que se encuentran esas playas, aclaró el jefe del Ejecutivo regional, se debe a problemas más específicos, ya que se trata de una zona geográfica de la laguna salada «que tiene mucho menos movimiento de agua por la escasez de corrientes, algo que hace que el agua quede estancada y se generen fango y algas».