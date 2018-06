López Miras: «El Mar Menor recuperará las banderas azules» Viernes, 1 junio 2018, 03:08

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. se mostró convencido de que «el Mar Menor recuperará sus banderas azules» cuando concluyan las actuaciones ambientales emprendidas por las administración para la recuperación de sus aguas. Así lo dijo como contestación a una pregunta del diputado de Ciudadanos Luis Fernández, quien se mostró preocupado por la falta de iniciativas de la Comunidad, en su opinión, para recuperar el prestigio perdido.

El presidente del Ejecutivo autónomo aportó datos de transparencia del agua, que se sitúa ya en 4,83 metros de media, cuando hace un año estaba en 1,18 metros, así como que los niveles de turbidez «rozan los valores mínimos» y los de nutrientes, también.

Además, recordó que el Plan de Gestión Integral del Litoral estará aprobado antes del verano y que se destinarán 28 millones de euros para proteger y recuperar el Mar Menor.

La respuesta no convenció a Fernández, quien recordó que el presidente, tras un paseo en barco, aseguró hace un año que el agua recuperaba niveles de calidad como los de hacía dos décadas y que, si se hubiesen hecho en ese momento las analíticas, las playas mantendrían las banderas azules que reconocen no solo la calidad del baño, sino también los servicios que ofrecen las playas a sus usuarios. «Transcurrido un año, las playas del Mar Menor no sólo no han recuperado ni una sola bandera azul, sino que los ayuntamientos ribereños ni siquiera las han solicitado, al ser conscientes de que no se las iban a conceder», le reprochó el diputado de Cs, que ayer ejerció de portavoz ante la ausencia de Miguel Sánchez por la muerte de un allegado.