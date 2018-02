López Miras insiste en que su PP «no paga lavados de imagen» Fernando López Miras. / Nacho García / AGM El presidente de la Región declara que «aquellos que quieran que el partido les pague este tipo de trabajos, no tienen hueco en mi proyecto» EFE Murcia Martes, 6 febrero 2018, 12:35

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se reafirmó este martes en sus declaraciones de que el PP "no paga lavados de imagen de nadie", al menos desde que el ocupa la presidencia autonómica del partido.

Así se ha manifestado después de que el expresidente del PP en Cartagena, Francisco Celdrán, declarase ayer ante el Tribunal Supremo que el partido tenía previsto pagar los trabajos de lavado de imagen de la entonces alcaldesa de la ciudad y actual senadora Pilar Barreiro.

Barreiro, que está siendo investigada por el Supremo en el marco de la operación Púnica, declaró el pasado 15 de enero que era el partido, y no el erario, quien iba a pagar esos trabajos, y López Miras ya dijo entonces, precisamente en un acto en Cartagena, que el PP "no paga lavados de imagen a nadie".

"Lo que dije es que el PP del presidente Fernando López Miras no paga lavados de imagen a nadie. Lo dije, lo afirmo, lo reafirmo y lo corroboro", insistió este martes en Murcia en declaraciones a los periodistas.

"Mi PP no paga lavados de imagen a nadie, conmigo como presidente, el PP de la Región de Murcia no está para pagar lavados de imagen. Aquellos que quieran que el partido les pague este tipo de trabajos, no tienen hueco en mi proyecto ni el el PP de López Miras", reiteró.