López Miras anuncia que el Pacto Regional del Agua se firmará el 2 de junio

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, adelantó este viernes que el Pacto Regional del Agua se firmará el día 2 de junio. Miras hizo este anuncio durante la celebración del Foro La Verdad-Sabadell, en el que también realizó una defensa de las infraestructuras de la Región y reivindicó la necesidad de un acuerdo nacional hídrico, además del regional.

Sobre el viaje inaugural del AVE, López Miras aseguró que las pruebas duran un período de uno a tres meses. Esas pruebas empezarían cuando acaben las obras del desvío en agosto.

Asimismo, el presidente se refirió a las condenas del 'caso Gürtel', asegurando que se siente «fatal e incómodo» con esta situación, así como que no debe doler prendas pedir perdón. No obstante, insistió en que no le «representa» nada de eso y afirmó que su Ejecutivo está empeñado en implementar un «plus de ejemplaridad». También mostró su «rechazo» a todo lo que puede «empañar» su proyecto.

Oliu: «La economía de España y la Región se encuentra en un buen momento»

Por su parte, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, que abrió este viernes el Foro La Verdad-Sabadell, subrayó que la economía de España y de la Región de Murcia se «encuentra en un buen momento» y dentro de una «senda expansiva».

Ante un auditorio completamente abarrotado con representantes del sector económico, empresarial y social de la Región que se ha dado cita en el hotel Nelva de Murcia, Josep Oliu presentó la conferencia del presidente Fernando López Miras sobre 'El año que nos proyecta al futuro'.

Oliu lo definió como un político joven al que tiene interés por escuchar en tanto que representa a una nueva generación: «No se puede ser más joven para ser presidente».

Oliu se dirigió a los empresarios de la Región para destacar que gracias a su esfuerzo por conquistar mercados exteriores se ha fortalecido la economía. «Se han tenido que espabilar» para superar el descenso de la demanda interna y con ello han ganado competitividad, dijo.

El presidente de Banco Sabadell indicó que para consolidar el buen ciclo económico y que dure en el tiempo «hay que superar las incertidumbres políticas», en referencia al escenario que existe en España y en la Union Europea. Señaló que, pese al Brexit, la economía funciona bien. También apuntó que la corriente proteccionista surgida en Estados Unidos preocupa a los negocios globales.

Oliu destacó que la economía española y regional crece ahora de una forma «más equilibrada», a diferencia de lo que ocurría en el año 2002. Recordó que Banco Sabadell se hizo cargo de la CAM hace siete años y que desde entonces se han habituado a la realidad de la Región de Murcia.