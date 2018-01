López Miras anuncia una rebaja del IRPF para «recuperar a las clases medias»

Reacciones de la oposción

Joaquín López. Portavoz del PSOE en la Asamblea: «Al Gobierno solo le quedan ocurrencias»

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán, consideró «irresponsables los anuncios a precio de saldo» realizados ayer por el presidente Fernando López Miras, al proponer una rebaja fiscal «en una región que se encuentra en la ruina económica y que precisa de más ingresos a causa de la nefasta gestión del Partido Popular en los últimos veinte años». López Pagán manifestó que «cuando un proyecto político agotado carece de ideas, solo quedan las ocurrencias de un presidente que no sabe lo que lleva entre manos». Respecto de las infraestructuras, el portavoz socialista calificó de «vergonzoso que tras años sin realizar inversiones, acatando con docilidad el desprecio a Murcia del Gobierno de Rajoy, se prometa ahora de manera atropellada, coincidiendo con un año electoral, que se va a realizar todo lo que está pendiente desde hace una década». «Si realmente le importa el bienestar de los ciudadanos, debería descender a la realidad y poner freno al maltrato económico de nuestros ayuntamientos», añadió.

Óscar Urralburu.Secretario general de Podemos: «Generará más déficit y recortes»

El secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, cree que la rebaja del IRPF anunciada por López Miras es una «medida irresponsable» que «solo va a generar más déficit y más recortes». Consideró la medida una «imprudencia y una temeridad» en un momento en el que la Región está a «la cola» del déficit. A su juicio, se trata de una rebaja «a la desesperada» ante el «desapego» de las clases medias, «cada vez mas asfixiadas por las políticas de recortes del PP». Para el líder regional de Podemos, el anuncio viene sin memoria económica «que lo respalde» y sin saber si el Ministerio de Hacienda la va a autorizar, lo que en su opinión es «precipitado» y muestra la «incapacidad política» del Gobierno regional. Óscar Urralburu calificó la propuesta de «electoralista» y de «puro populismo fiscal», una medida, agregó, que «no va a sentir» ningún ciudadano y que «mermará aún más la calidad de los servicios públicos con más recortes».

Miguel Sánchez. Portavoz de Ciudadanos: «Es un anuncio vacío y sin respaldo»

Ciudadanos calificó de «poco serio y riguroso» el anuncio del presidente regional, Fernando López Miras, de una próxima rebaja del IRPF en la Región de Murcia. «Es un anuncio vacío y sin respaldo, como reconoce el propio presidente, que lo condiciona a estudios y datos del Gobierno central de los que no dispone siquiera», declaró el portavoz de la formación naranja, Miguel Sánchez. No obstante, el dirigente de Cs se mostró partidario de una rebaja fiscal. «Si se bajan impuestos, hay que compensar la caída de la recaudación con una reducción del gasto, haciéndolo más eficiente. No podemos aumentar el déficit y la deuda asociada, porque no podemos hacer pagar a nuestros hijos una pesada losa que ronda ya los 9.000 millones de euros, una deuda fruto de una mala gestión y de ocurrencias electoralistas», agregó Sánchez, para quien el anuncio de López Miras «no contribuye a que el Estado nos tome en serio de cara a una futura negociación del modelo de financiación autonómica».