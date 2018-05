«Llegué a pensar que nunca encontraría un trabajo» José Manuel Mármol en una plaza de la pedanía Zeneta. / nacho García / AGM Tras dos años de baja laboral y ocho en el paro, José Manuel Mármol cuenta a 'La Verdad' cómo es volver al trabajo a los 53 años MARTA SEMITIEL Murcia Miércoles, 2 mayo 2018, 09:30

Todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo es un lujo. Al menos así lo define la Real Academia Española en la tercera acepción de la palabra. Para familias como la suya, lujo es comprar unos yogures de la marca Danone, unas costillas de cordero, un desodorante cuyo precio sobrepase el euro. Lujo es llegar a fin de mes sin que falte el dinero.

Durante diez años, José Manuel Mármol, su mujer y sus dos hijos no pudieron permitirse esos 'excesos'. Hasta el último céntimo podía marcar la diferencia. A pesar de la situación, este murciano se considera un hombre suertudo: «Me saqué el carnet para conducir grúas y me contrataron en una empresa, pero a los cinco días me detectaron una microcardiopatía dilatada y estuve 18 días en el hospital. Gracias a eso pude estar hasta dos años de baja laboral. Eso me salvó un par de años...», confiesa.

Un lustro sin trabajo

Después de que un tribunal médico le declarase capacitado de nuevo para volver al trabajo, en 2010 José Manuel se inscribió en el paro. «Yo me había dedicado toda la vida a la construcción y entonces no había manera de encontrar algo digno. Me salían pequeños arreglos particulares, pero el mes que mejor me podía ir, no llegaba a los 400 euros», explica. Entre sus nimios ingresos y los de su esposa, «que ganaba unos 300 o 400 cosiendo redes de pesca en casa y sin dar de alta», no sabían si ellos iban tirando o la vida tiraba de ellos como podía.

Tras agotar la ayuda por desempleo, Mármol se acogió a la ayuda familiar, «y cuando a los dos años se acabó, pedimos la RAI», que es una ayuda de seis meses para mayores de 45 años en situación de vulnerabilidad. «Nos la concedían de seis meses en seis meses, hasta tres veces, que es el máximo que se puede pedir. Después de eso ya nos quedamos sin derecho a nada», recuerda el albañil.

Al cumplir los 50, «pensé que ya no iba a encontrar trabajo de ninguna manera, porque aunque tú estés bien, a las empresas ya no les interesas... Cuanto más tiempo pasa, más te desmotivas, pero no puedes venirte abajo. La situación no tiene que poder contigo», expresa sin querer poner palabras a los pensamientos que le azotaron durante aquellos años.

- ¿Qué ha sido lo peor de todo este tiempo sin trabajo?

Mármol pierde la mirada y se queda pensativo. Tal vez por eso es su mujer, Ana Masía, quien responde a la pregunta sin dudar un instante:

- Su enfermedad. Siempre se dice que en la vida lo más importante es la salud y luego el dinero. A nosotros nos preocupaba primero el dinero y luego la salud. Y eso era muy duro.

Un contrato de nueve meses

Desde el pasado 26 de marzo, José Manuel trabaja como oficial de primera para el Ayuntamiento de Murcia. Una oportunidad que durará nueve meses y que ha conseguido gracias a Inma López, la orientadora laboral de la oficina del SEF de Ronda Norte que tanto ha ayudado a Mármol. «Si no llega a ser por ella, de verdad que no sé dónde estaría. Ella fue la que estuvo atenta a la convocatoria y la que movió todos los papeles para que yo hiciera las pruebas del ayuntamiento. Cualquier palabra de agradecimiento es poca. Se ha portado muy bien conmigo», reconoce el albañil con los ojos húmedos.

Este miércoles 25 de abril ha recibido su primera nómina desde hace diez años. La sonrisa de Ana cuando lo cuenta vale tanto o más que el total de unos 1.400 euros cobrado por su marido: «Esta tarde he recibido la notificación mientras estaba en la fábrica trabajando y he pegado un grito del susto, porque ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que vi yo tanto dinero en la cuenta», dice entre risas.

Para celebrarlo, el matrimonio hará «una cena especial en casa», aunque no han pensado todavía cómo será el menú. Lo que sí tienen claro es que con el primer sueldo de José Manuel van a renovar el colchón de 1,05 en el que dormía el matrimonio desde hacía más de 20 años.