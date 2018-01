«La literatura aporta la fantasía que le hace falta a esta sociedad» Irel Faustina Bermejo. / Juan Carlos Caval / AGM Irel Faustina Bermejo. Poetisa MINERVA PIÑERO Viernes, 12 enero 2018, 08:30

Durante su infancia, mientras plasmaba en forma de versos las curiosidades que sus ojos observaban, se despertó el alma literaria de Irel Faustina Bermejo. Amante de las letras, decidió llevar su pasión a un escalón más alto fundando la revista 'Molínea', una publicación que el próximo 26 de enero cumplirá su quincuagésima edición. La celebración será en el centro cultural del barrio del Carmen, en Murcia

-¿Cómo nació 'Molínea'?

-Surge como una plataforma para lanzar a los escritores noveles, quienes tienes más obstáculos a la hora de publicar. Es una iniciativa para apoyarlos y animarlos en el campo de la literatura que cultiven, pues 'Molínea' es una publicación que acoge la poesía, el teatro, el ensayo... Cualquier género literario es bienvenido. Aproximadamente, trescientos autores han participado en la revista.

-¿Qué le inspira?

-La vida, los sueños, las experiencias de mis amigos y las personales. Cuando algo me impacta, tengo la necesidad de expresarlo. Me gusta transmitir lo que veo y lo que conozco.

-En su última publicación, 'Los secretos guardados en el silencio del corazón', escribe sobre la familia. ¿Qué heredamos inconscientemente del pasado?

-Muchas creencias, obligaciones, programaciones... A la hora de elegir pareja, por ejemplo, escogemos a quienes se parecen a nuestros padres. En 'Los secretos guardados en el silencio del corazón', que pertenece al género del ensayo, propongo veinte ejercicios destinados a la reconciliación con los padres, herramientas para aceptar a los miembros del árbol genealógico, métodos para trabajar el poder personal... Al final del ensayo, también añado una obra de teatro que escribí en los años setenta. Aborda el papel de la mujer y la necesidad de su libertad. El título es 'El espectro'.

-¿A qué le escribe?

-A todo lo que me llama la atención y, en varias ocasiones, al maltrato. Creo que es importante concienciar a la gente de que la violencia no debe ser tolerada bajo ningún concepto. Las jóvenes no deben permitir que alguien les grite o les diga lo que se tienen que poner, pues estarían entregando el poder a la otra persona.

-¿En qué poemario aborda el maltrato?

-En 'El reloj de candela', una publicación en la que me centro en los sentimientos de una mujer condenada a la lapidación. Para escribir esta obra, me inspiré en un libro que leí sobre una mujer que iba a ser lapidada a causa del adulterio, una historia real. Cuando fue condenada, la opinión crítica hizo lo posible para conseguir su liberación. La prensa internacional, por ejemplo, se posicionó públicamente en contra de esta condena. En ambos finales, tanto en el real como dentro del poemario, es liberada.

-¿Qué papel ocupa la literatura frente a esta realidad?

-Es un método que nos abre muchísimas ventanas, mundos y esperanzas, aporta la fantasía que le hace falta a esta sociedad. La gente necesita abrir sus perspectivas, empezar a ver las cosas de otra forma. Por ello, no podemos dejar a la literatura de lado.

-¿Qué otros géneros cultiva?

-El microrrelato. De hecho, 'Alas, un camino hacia la libertad', es una obra propia que abarca cincuenta microrrelatos. Empiezan con la despedida de un año viejo y llegan hasta el Domingo de Resurrección. El personaje principal es una mujer que, poco a poco, empieza a tener conciencia de que está siendo maltratada. Se van enlanzando las historias hasta que consigue ser consciente de su situación, rompe con ella y se libera. La segunda parte del libro describe un proceso de autoayuda para salir de este tipo de situaciones.

-¿Cuál es su próximo proyecto?

-Una obra que está relacionada con el viaje, un cauce transformador de la persona, y con el mundo del teatro y del tarot. Será una novela.

-¿Se atreve con otras disciplinas artísticas?

-Sí, con el teatro. En el grupo Nueva Era Teatro Europeo, presentamos la obra 'Queso y leche' el 9 de febrero en el Teatro Villa de Molina, y con La Mosca representaremos 'El Almario' en mayo. Aparte, cultivo el yoga y taichí.