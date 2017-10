Libertad provisional para el camionero que provocó el accidente bajo los efectos de las drogas El hombre, natural de Totana, está acusado de los delitos contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de estupefacientes, homicidio imprudente y lesiones. Tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado y se le ha retirado el carné de conducir LV Martes, 10 octubre 2017, 15:47

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia en funciones de guardia decretó este martes libertad provisional para el camionero que presuntamente provocó el accidente mortal de la A-7 bajo los efectos de las drogas.

El conductor del camión, natural de Totana, está acusado de los delitos contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de estupefacientes, homicidio imprudente y lesiones. Tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado y se le ha retirado el carné de conducir.

El camionero detenido este lunes por causar presuntamente el accidente múltiple de la A-7 dio positivo en drogas. El hombre, que no sufrió heridas de gravedad, fue sometido tras el brutal choque a pruebas de detección de alcohol y otras sustancias, cuyo resultado dio positivo.

Tras pasar la noche en el calabozo, el conductor fue puesto a disposición judicial este martes por ser el responsable presuntamente del accidente múltiple de la A-7, en el que fallecieron cinco personas y otras diez resultaron heridas de diversa consideración. Cuatro de los muertos, según apuntaron algunas fuentes, formaban parte de una misma familia, vecina de Elche. En el siniestro mortal se vieron implicados trece vehículos (dos tráileres, dos furgonetas y nueve coches).

Este diario trató de recabar en la zona la versión del camionero sobre lo ocurrido, pero este rompió a llorar y solo aseguró no recordar nada. Hasta la zona también se trasladaron responsables de la empresa de transportes, que declinaron realizar declaraciones hasta que conozcan las conclusiones del atestado. Explicaron, asimismo, que el conductor no les había ofrecido aún ninguna explicación al respecto y que no podía contener el llanto. El padre del conductor también llegó a la zona ya de noche pero rehusó hablar con 'La Verdad'. «Estoy muy nervioso», dijo.

La Benemérita está investigando la causa del brutal accidente. Concretamente, trata de averiguar el motivo por el que el camión embistió a varios vehículos que se encontraban en ese momento parados en la autovía por una retención de tráfico provocada por un accidente que se había producido anteriormente, según las mismas fuentes.