Una letrada tendrá que indemnizar a sus clientes por no presentar la demanda civil EFE MURCIA Lunes, 22 enero 2018, 08:04

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a una abogada a indemnizar con 10.600 euros a cinco heridos en un accidente de tráfico por no haber presentado una demanda civil tras no prosperar el procedimiento penal abierto tras el suceso. En contra de lo sostenido por la letrada, la sentencia señala que recibió el encargo, por lo que al no haberlo llevado a cabo debe afrontar las consecuencias derivadas de ello.

El tribunal estima así en parte el recurso que los afectados plantearon contra la sentencia de un juzgado de San Javier de mayo de 2017, que rechazó la demanda y absolvió a la abogada al no considerar acreditada imprudencia profesional, que ahora la Audiencia considera demostrada. «La cuestión a dilucidar -dice la Sala ahora- es si la abogada demandada tenía el encargo de presentar la demanda civil terminado el procedimiento penal, si dejó pasar el tiempo de la prescripción por causa imputable a ella y si en consecuencia ha existido un perjuicio para los demandantes».