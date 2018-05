El Pleno acaba a gritos de «fascistas» y con ediles expulsados de la sesión La trifulca comenzó cuando la alcaldesa no dejó hablar a un concejal del PSOE, que pidió un turno «por alusiones» JUAN RUIZ PALACIOS Miércoles, 30 mayo 2018, 09:02

«Fascistas». El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas degeneró el pasado lunes, durante la celebración de la sesión ordinaria, en un gran enfrentamiento político, en el que la alcaldesa, Isabel María Zapata, expulsó a los concejales del PSOE y de Cambiar Las Torres. La sesión se desarrolló con normalidad hasta que comenzó a debatirse una moción, presentada por el PP, sobre el logo que debía aparecer en unos décimos de lotería para representar al municipio. Ciudadanos presentó una enmienda con otra imagen distinta, lo que abrió el debate entre los partidos políticos.

El portavoz del PSOE, Antonio Peñas, relató ayer a 'La Verdad' que «el gobierno local, desde el primer momento, nos dijo a la oposición que teníamos que sumarnos a su propuesta. Y yo expliqué que no estaba de acuerdo con esa imposición, que tenía que haber un debate para valorar qué opción era la mejor: si el logo que llevó Ciudadanos o el del PP». Añadió que «el concejal de Cultura -Pedro Cabrera-, durante su intervención, hizo alusiones hacia mi persona. Me dijo que yo estaba tirando por tierra todo el trabajo que los populares habían hecho. Él terminó de hablar, yo pedí a la alcaldesa el turno de réplica por alusiones y me lo negó».

Según el edil socialista, «Zapata se puso a gritar, diciéndome que no me daba ningún turno y que había que votar. Y acabó echándome». Criticó que la regidora «se olvida de que la oposición representamos a más del 50% de los vecinos».

«El asunto [sobre la imagen para un sorteo de la Lotería] estaba ya debatido y se habían hecho las réplicas», defiende la regidora

Por su parte, Cristóbal Vicente Martínez, de Cambiar Las Torres, explicó a este diario que «Ciudadanos presentó un logo que nos pareció mejor y la alcaldesa expulsó del Pleno al portavoz del PSOE. La situación fue bastante injusta. Y nosotros, por solidaridad, también abandonamos la sesión».

La portavoz local de Ciudadanos, Marian Fernández, relató que «nuestro debate fue bien, pero hubo un rifirrafe entre el concejal de Cultura y el portavoz del PSOE, y Zapata no le cedió a este último el turno de palabra. De hecho, llamó a la Policía Local para que los agentes lo expulsaran».

«Estaban increpando»

La regidora aseguró ayer que «los concejales de PSOE y Cambiar Las Torres fueron expulsados del Pleno porque estuvieron todo el tiempo increpando». Zapata explicó que «se estuvieron mofando del edil de Cultura, empezaron a levantarse y a gritar, y, finalmente, los tuve que expulsar».

En relación al turno de palabra que pidió el edil del PSOE, Zapata dijo que «el asunto estaba suficientemente debatido y ya se habían hecho los turnos de réplica. Yo me vi en la obligación de llamar a la Policía cuando comenzaron a levantarse y a gritar». Mientras los ediles se marchaban, se escucharon varios gritos: «Fascistas».