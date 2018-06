Dos individuos encapuchados tirotean a un vecino de Las Torres de Cotillas La víctima, con antecedentes penales, ingresó en estado grave en la UCI del Hospital Virgen de La Arrixaca JORGE GARCÍA BADÍA Murcia Sábado, 2 junio 2018, 23:36

Hasta cuatro cartuchos detonados se encontraron los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que acudieron este sábado por la noche a una casa, en planta baja, situada en la calle Cánovas del Castillo de Las Torres de Cotillas. En el interior del inmueble hallaron tirado en el suelo, sobre un gran charco de sangre, a Abraham J.L., con dos heridas de bala: una en el brazo y otra en el costado.

Fuentes de la investigación explicaron a 'La Verdad' que, al menos, dos individuos fueron los que dispararon a la víctima, que cuenta con antecedentes penales por participar supuestamente en peleas y por tráfico de estupefacientes. De hecho, en el interior del inmueble había un fuerte olor a marihuana y entre otras hipótesis se maneja un posible ajuste de cuentas o un intento de robo para hacerse con dinero procedente del menudeo, incluso para llevarse directamente alguna sustancia estupefaciente. Todo apunta a que los pistoleros llamaron a la puerta de Abraham y este les abrió, pero al percatarse de las intenciones que llevaban, opuso resistencia y cuando trató de refugiarse dentro de la casa abrieron fuego contra él.

Las citadas fuentes confirmaron que el arma empleada fue una escopeta de caza. Uno de los cartuchos se localizó en el salón y otros tres en la cocina. En esta zona del inmueble fue donde los agentes se encontraron a Abraham sangrando abundantemente, pero consciente. No quiso responder a ninguna de sus preguntas, solo se limitó a habar con los sanitarios, que le estabilizaron 'in situ' antes de trasladarle de urgencia a la UCI del Hospital Virgen de La Arrixaca. Allí quedó ingresado en estado grave.

Un testigo de los hechos fue el que alertó de lo sucedido al 112, a las 21.20 horas de este sábado. Este individuo relató a la Policía Local que «pasaba por la puerta de la casa cuando he escuchado dos disparos y me ha parecido ver salir corriendo de la casa a dos individuos». También afirmó creer que los sospechosos «iban encapuchados». En el momento en el que se produjo el tiroteo, en el interior del inmueble, se encontraban la mujer y uno de los dos hijos de la víctima, de solo once meses. La pareja de Abraham también explicó, visiblemente nerviosa, que cuando se produjeron los disparos ella se encontraba en una habitación y no vio a los asaltantes. «Tras escuchar los disparos me he encontrado a mi pareja tirada en la cocina», resumió la mujer. El 3 de junio es el cumpleaños de Abraham y si las heridas de bala se lo permiten hoy podrá cumplir 35 años en La Arrixaca.