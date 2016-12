Tejuba se convierte en leyenda del teatro aficionado

El grupo de teatro Tejuba de Las Torres de Cotillas cerró los actos de celebración que ha llevado a cabo este 2016 con motivo de sus bodas de oro. Y lo hizo dejando su huella para siempre en la Casa de la Cultura Pedro Serna, ya que se inauguraron las placas con los nombres de sus miembros en la filas de butacas del salón de actos de esta instalación municipal. «Es un reconocimiento a la labor de sus actores y actrices más antiguos, incluidos los añorados Juan Baño y Cristóbal Carrillo y el querido Balanza, quienes han elegido una frase de uno de sus papeles para incluirla junto a la rotulación de sus nombres», explicó el alcalde, Domingo Coronado, que participó en este acto y leyó el acuerdo de pleno donde se acordó por unanimidad este homenaje.

Además, en esta velada se presentó el libro '50 años de teatro Tejuba en Las Torres' que recoge artículos de miembros y simpatizantes del grupo, así como un amplio repaso en imágenes por su historia.

Precisamente, estos 50 años, al tratarse de una cifra tan redonda, como importante, se ha celebrado a lo grande a lo largo de 2016. Y por ello se suceden los actos. Uno de los últimos celebrados tuvo lugar el pasado 3 de diciembre, organizado por las peñas huertanas locales, L'Almazara, el Vergel de Murcia y el Rincón Pulpitero. Una velada en la que estas agrupaciones pusieron sobre el escenario sus mejores actuaciones -música y baile incluidos- para rendir homenaje a sus «hermanos» de Tejuba y que concluyó con la entrega de una placa a su director, Joaquín Cantero.

Recuerdo a los ausentes

Porque a nadie se le escapa que cumplir medio siglo de existencia no se hace todos los días. De hecho, el pasado verano, ya tuvo lugar la gran gala, en la que no faltó la música, con el ritmo de la popular canción 'Gracias por venir', que fue bailada por las integrantes femeninas del grupo. También hubo un emotivo recuerdo para sus miembros que ya no están, como su fundador Juan Baño o Cristóbal Carrillo, recientemente fallecido. Y, como no podía ser de otra forma, también hubo teatro, con el entremés 'El mancebo que casó con mujer brava', del infante Juan Manuel. Una pieza que fue la primera que representó el grupo en su historia, el 18 de junio de 1966. Aunque lo más importante es que el futuro está garantizando con los jóvenes integrantes del grupo, los tejubines. Larga vida.