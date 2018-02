Lajara gana en los tribunales a la Consejería por su suspensión de empleo y sueldo durante dos años El vicedecano de la Facultad de Medicina de la UCAM, Jerónimo Lajara, en una imagen de archivo. / Nacho García / AGM El Gobierno regional lo acusaba de incumplir supuestamente el régimen de incompatibilidades del SMS cuando era jefe del servicio de Oftalmología del Morales Meseguer al mismo tiempo que ejercía en la sanidad privada LA VERDAD MURCIA Lunes, 12 febrero 2018, 21:59

El Juzgado de lo Contencioso número 6 de Murcia ha tumbado la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo que el Servicio Murciano de Salud (SMS) impuso al decano de Salud de la UCAM, Jerónimo Lajara, por incumplir el régimen de incompatibilidades durante los años en que ejerció de jefe de Oftalmología del Morales Meseguer. El magistrado declara contraria a derecho la resolución del SMS –y la deja sin efecto– «so pena de permitir, en caso contrario, que se traten de forma desigual situaciones que debieron recibir un trato igualitario».

El SMS abrió expediente a Lajara a raíz de una denuncia del Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS), que acusó al oftalmólogo de vulnerar la Ley del Personal Estatutario al compaginar su puesto en la sanidad pública con varias consultas privadas. Tras la imposición de la sanción, el decano de Ciencias de la Salud y vicedecano de Medicina de la UCAM presentó un recurso de alzada, alegando que siempre actuó conforme a la normativa, ya que tramitó su solicitud de compatibilidad en el año 1998. Sin embargo, la Consejería de Salud rechazó sus argumentos en mayo y ratificó la suspensión de empleo y sueldo, por lo que los tribunales han tenido la última palabra. Contra esta resolución cabe, aún, recurso ante el TSJ.

En declaraciones publicadas por 'La Verdad' el pasado 25 de enero de 2017, Lajara acusó al Servicio Murciano de Salud de "prevaricación" por sancionarle mientras "se archivan los expedientes abiertos" al resto de jefes de servicio que incurrieron en incompatibilidades similares. "Nunca me pidieron que renovara la compatibilidad que tenía concedida, ni a mí ni al resto de jefes de servicio. Ahora nos dicen que teníamos que solicitarla, pero solo me sancionan a mí", se quejó el oftalmólogo, "nadie nos dijo ni que teníamos que volver a pedir la compatibilidad ni que no podíamos seguir compaginando nuestro trabajo".

La UCAM, por su parte, emitió un comunicado donde lamentó "el trato discriminatorio que la Consejería de Sanidad ha tenido con el doctor Jerónimo Lajara, aplicando una norma de forma injusta y arbitraria".