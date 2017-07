El ladrillo sigue copando la lista de grandes deudores a Hacienda

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pretendía que la publicación de la lista de morosos con la Agencia Tributaria -que se publicó por primera vez en 2015- fuera su 'Cobrador del Frac'. Es decir, sirviera de presión ante los grandes deudores para que pagasen y, además, de disuasión sobre futuros contribuyentes para evitar que se demorasen en saldar sus cuentas con el Fisco por miedo al escarnio público. El resultado es que casi mil personas físicas o jurídicas que aparecían en la primera lista ya no están en la tercera publicada ayer. Es decir, uno de cada cinco morosos originales (un 20%) han abandonado el 'listado negro'. Sin embargo, eso no significa que no deban nada, sino que al menos esa cuantía era inferior a un millón de euros a 31 de diciembre de 2016 y que además el pago no está aplazado o suspendido. Es decir, los pequeños deudores no tienen que preocuparse por ver su nombre en la web de la Agencia Tributaria.

En total, la lista de morosos difundida ayer está compuesta por 4.549 contribuyentes, lo que supone una reducción del 6,3% respecto a la difundida en 2015. La cantidad adeudada, sin embargo, se mantiene casi invariable desde entonces. Ahora se sitúa en los 15.400 millones, frente a los 15.600 de hace dos años.

Pero la presión por salir de la lista sí provoca movimientos. De momento, según datos de la Agencia Tributaria, más de 1.660 deudores del primer listado han pagado 482 millones desde entonces. La cifra se incrementa hasta 3.600 contribuyentes del segundo listado que han abonado parte de su deuda por valor de 309 millones. Sin embargo, desde Hacienda insisten en que los efectos positivos de la lista de morosos cada vez son mayores. Así, 825 deudores que aparecen en el listado de ayer -los datos se cierran a 31 de diciembre de 2016- han pagado en lo que va de 2017 más de 100 millones de euros adeudados, una cantidad que se restarán en la lista que se publicará el próximo ejercicio.

Siete empresas de Facundo Armero aún tienen 96 millones pendientes de pago

En la 'lista negra' figuran más de setenta empresas de la Región de Murcia. Muchas de ellas arrastran las deudas desde hace años y las más cuantiosas son restos del naufragio inmobiliario de hace una década. Las tres empresas radicadas en la Región con las cuentas pendientes con Hacienda más elevadas pertenecen a este sector: Suelos Industriales La Hita (64,1 millones), Polaris World Development (23,4 millones), que ha duplicado la deuda en un año, y Desarrollos Nueva Condomina (18,1 millones).

El empresario Facundo Armero, antiguo socio fundador de Polaris World, es de los principales quebraderos de cabeza de Hacienda en la Región, ya que las empresas de su grupo, todas ellas en concurso de acreedores e incluso alguna en proceso de liquidación, acumulan 96 millones de euros de deudas y sanciones pendientes de pago.

La más morosa es la citada Suelos Industriales La Hita, pero en la lista facilitada por la Agencia Tributaria también figuran Solumfertil, Promociones La Hita, Edonia Logistic, Suelos Urbanos Pacheco, Inversiones Pacheco y Seycon Ibérica 2002, todas ellas pertenecientes al grupo empresarial del empresario pachequero.

Cuatro clubes de fútbol de la Región también aparecen en la lista de grandes morosos. El Real Murcia, que ya venía en la relación del pasado año, vuelve a figurar con una deuda de 10,8 millones. También están el Fútbol Club Cartagena SAD, con 1,1 millones, y el Club Deportivo Atlético Alcantarilla, con 1,8.

A demás del fútbol y el ladrillo, también hay sociedades murcianas de otros sectores, como Destilerías Carthago, Zumos y Conservas Pelicano, Boys Toys, Grúas Mar Menor y Tuna Farms of Mediterráneo.

Muchas de ellas ya aparecían en listados anteriores, como Hotel Siete Coronas SA, antigua gestora del hotel del mismo nombre. Residencial Marina de Cope, sociedad radicada en Madrid y creada para la promoción del frustrado complejo turístico entre la costa de Lorca y Águilas, cuenta con una deuda con Hacienda de más de dos millones.

El grueso de los morosos son empresas (4.211) que deben 14.700 millones. En el 'ranking' nacional también destacan las inmobiliarias como Reyal Urbis, que con 363,2 millones lidera las deudas con la Agencia Tributaria en toda España. La empresa no ha reducido su cuantía y lo que es más preocupante para Hacienda, está semana ha dado pasos hacia su liquidación tras no llegar a un acuerdo con sus acreedores. Otras compañías del ladrillo también ocupan puestos destacados del listado. Es el caso de la inmobiliaria Nozar con una deuda de 198 millones o Martinsa Fadesa, que pese a su liquidación todavía adeuda 65,2 millones.

El honor de tener la segunda deuda más abultada es para Oceanus Maritimes gracias a sus 227 millones sin pagar. Y eso que esta empresa, radicada en la isla británica de Man, es dueña de un yate de casi 150 metros de eslora.

En la lista se mantienen algunos nombres propios de empresarios salpicados por casos de corrupción como Rafael Gómez, más conocido como 'Sandokán' y condenado por el 'caso Malaya'. Este hombre debe a través de sus distintas sociedades (grupo Arenal) más de 120 millones. También aparecen de nuevo las empresas Cantoblanco del exvicepresidente de la CEOE y exdirigente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, que debe unos 15 millones. Otros clásicos de la lista son las empresas dirigidas por el expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, todavía en prisión por quebrar compañías como Viaje Marsans, que debe 23,8 millones a Hacienda. Una de sus filiales, Air Comet, también adeuda 13,9 millones.

Una polémica saga familiar que aparece en la lista son los Ruiz-Mateos, cuyas empresas acumulan deudas con el Fisco. En concreto, 8,9 millones corresponden a Nueva Rumasa; 2,2 millones a Dhul, y 1,9 millones a la sociedad José María Ruiz-Mateos.

Uno de los principales incrementos de deuda lo protagoniza la compañía Desguaces La Torre, propiedad de Luis Miguel Rodríguez, apodado como el 'rey de la chatarra', que ha duplicado sus números rojos con Hacienda hasta los 15,46 millones.

El famoso empresario del espectáculo José Luis Moreno también está incluido en la lista a través de su empresa Kulteperalia, que adeuda 1,91 millones. Por contra, no aparece ya otra de sus sociedades, Alba Adriática, que el año pasado se hallaba en la lista con 1,55 millones. Asimismo, aparecen conocidas empresas del sector turístico, entre ellas Comercializadora Mediterránea de Viviendas (Marina D'Or), con una morosidad de 45 millones; Spanair, con 7,1 millones; Viajes Iberia, con 8,1 millones, o Viajes Iberojet con 1,66 millones.

Asimismo, siguen en el listado algunas infraestructuras como los aeropuertos de Ciudad Real y de Castellón, ambos aún por estrenar, con 7 y 4,2 millones de deuda, respectivamente. También la sociedad Accesos de Madrid, propietaria de las autopistas R-3 y la R-5, con 38,5 millones de deuda, y Autopista Madrid Sur Concesionaria Española, con 1,7 millones. Asimismo, el mundo del deporte tampoco es ajeno a las deudos con Hacienda. Se mantiene el exjugador del Barcelona Gabi Milito y también varios clubes de fútbol, además del Real Murcia y el Efesé, como el Recreativo de Huelva, el Salamanca, el Elche y el Hércules.