La Policía investiga en el entorno de la niña de 11 años que dio a luz en Murcia Entrada del nuevo pabellón Infantil de La Arrixaca. / Guillermo Carrión / AGM Una unidad del Grupo de Menores se ha desplazado al hospital para conocer los detalles del caso y determinar si existiera alguna responsabilidad delictiva en los hechos EFE/EP Murcia Lunes, 5 febrero 2018, 15:53

El juzgado de guardia de Murcia remitió este lunes a la Jefatura Superior de Policía de Murcia, para su investigación, el caso de la niña de 11 años que dio a la luz el pasado sábado en el hospital Virgen de la Arrixaca de la capital murciana. En estos momentos las pesquisas se están centrando en el entorno de la pequeña.

Fuentes policiales han informado de que una unidad del Grupo de Menores se ha desplazado al hospital materno-infantil, donde permanece ingresada la pequeña, para conocer los detalles del caso y determinar si existiera alguna responsabilidad delictiva en los hechos.

Según fuentes sanitarias, la niña ingresó en el hospital el pasado viernes aquejada de fuertes dolores abdominales y dio a luz a un varón, que se encuentra en buen estado de salud al igual que la madre, de origen boliviano.

En el hospital, siguiendo el protocolo de actuación, notificaron lo ocurrido al juez de guardia, que ester lunes ordenó la investigación al Cuerpo Nacional de Policía.

Un «caso excepcional»

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha afirmado este lunes que la Administración de Murcia ha puesto el caso a disposición de las autoridades policiales y lo judicial "para dar las máximas garantías y que realmente esta niña no haya sufrido ningún tipo de violencia".

Por su parte, el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha señalado este lunes que "esto son cosas absolutamente excepcionales. El año pasado tuvimos un caso, este año es otro, pero son totalmente excepcionales y no es nada habitual"..

"Es un tema que está incluso en manos de la justicia, que puede ser un delito y tenemos que estar al margen. Luego ya veremos si tenemos que tomar alguna consideración", ha explicado.

Villegas ha pedido, de tal forma, "no utilizar una cosa como ésta demagógicamente. Esto está en el marco de una investigación", así no cree que "tengamos que juzgar ni culpabilizar nada hasta que no sepamos las características del caso" en concreto.

"No podemos echar la culpa al sistema educativo y sanitario de un tema puntual que ahora mismo puede ser, incluso, un delito", ha subrayado el consejero de Salud.

Finalmente, ha señalado que "nosotros no somos policías, estamos para ayudar a la gente, curarlos y decirles que tienen qué hacer para no enfermar", ese tema es más de Familia y de ver lo que ha pasado, "pero no culpabilizar enseguida al sistema".

Según Villegas, "hay que esperar, hay una investigación en marcha, y cuando se detecte y aclare todo, ya veremos qué ha pasado y si podemos ayudar de alguna manera".

Se trata del segundo caso asistido por el Hospital de la Arrixaca; el primero una joven de Fortuna de 12 años el pasado mes de noviembre. El segundo, fue este viernes, una menor de once años, que sigue ingresada en el centro hospitalario.