La Justicia respalda la destitución de la presidenta del Colegio de Enfermería Amelia Corominas. / Guillermo Carrión / AGM El TSJ de Madrid rechaza el recurso presentado por Amelia Corominas y su junta directiva contra la decisión del Consejo General JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Miércoles, 20 diciembre 2017, 00:43

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha rechazado el recurso presentado por la presidenta del Colegio de Enfermería de la Región, Amelia Corominas, contra la decisión del Consejo General de Enfermería de España (CGE) de destituirla por haber convocado elecciones en 2016 sin la suficiente publicidad. La Justicia avala la resolución del CGE y, en consecuencia, la confirma. La sentencia también respalda la constitución de una Junta de Edad para la gestión provisional del Colegio. Corominas y su junta directiva ya han anunciado que recurrirán ante el Supremo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ señala que la junta que preside Corominas anunció la convocatoria de elecciones el 23 de marzo de 2016, Miércoles Santo, con lo que «tan solo hubo cuatro días no festivos» para que los colegiados pudieran informarse del proceso y presentar candidaturas. Los estatutos establecen un periodo de ocho días naturales para el registro de las listas electorales, que en este caso quedó comprendido entre la Semana Santa y las Fiestas de Primavera. Finalmente, solo se presentó la candidatura liderada por Corominas, que por tanto fue reelegida en el cargo. «Quienes pretendieran presentar una candidatura alternativa habrían contado con el sábado 26, el 28 lunes, el 30 miércoles y 31 jueves para prepararla y presentarla, hipótesis que no tendría en cuenta que no solo el Sábado Santo sino toda la Semana Santa es improbable que el Colegio tuviera una actividad como la de un día laborable, y que buena parte de los colegiados no hubiera esperado a esa semana para disfrutar de sus vacaciones», subraya la Sala. Además, «el lunes, al situarse entre domingo y festivo (el Bando de la Huerta) también es probable que no pudiera considerarse como día laborable normal a efectos de actividad en el Colegio», añade la sentencia.

«Muy reducido»

Los magistrados advierten de que, si bien los requisitos formales de publicidad se habrían cumplido, el periodo de tiempo para que los colegiados se informasen de la convocatoria electoral y pudiesen presentar candidaturas «fue 'de facto' muy reducido», por coincidir con fechas festivas.

En su recurso, el Colegio de Enfermería alegó que se anunció la convocatoria previamente, en la Junta General del 17 de marzo, pero el TSJ rechaza este argumento porque solo acudieron 21 colegiados y no exime de la necesidad de haber dados días suficientes para mayor publicidad. «La auténtica causa objetiva que, según se aprecia, ha influido definitivamente en el proceso electoral» es «el dato sobre las fechas, notoriamente festivas en su práctica totalidad», concluye la Sala.

El TSJ también respalda el nombramiento de una Junta de Edad para sustituir a la directiva que preside Corominas, ya que se considera agotado el mandato de cuatro años tanto de la presidenta como del resto de miembros de su equipo.