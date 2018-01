Reconocimiento a la pasión vitivinícola Sebastián García Palazón, en su restaurante. / M. C. C. La Federación de Peñas designa a Sebastián García Palazón como Pisaor de Honor de la próxima edición de la Fiesta de la Vendimia M. C. CAÑETE Martes, 9 enero 2018, 10:20

El presidente de la Asociación Ruta del Vino y gerente del restaurante Casa Sebastián será el Pisaor de Honor de la 47 Fiesta de la Vendimia. Sebastián García Palazón (1965) se mostró muy ilusionado nada más serle notificado su nombramiento por la Federación de Peñas de Jumilla: «Es un gran honor, un orgullo y algo muy grande».

García Palazón formó parte durante varios años de la peña El Balamío, y ha representado a la cocina jumillana en varios certámenes, logrando en Alicante, en Lo mejor de la Gastronomía, la medalla de oro gracias a los gazpachos jumillanos. Además, es uno de los impulsores del enoturismo en el municipio.

Su padre fue la primera persona en la que pensó nada más conocer que sería el Pisaor de Honor. «Él lo ha sido todo, mi maestro, mi amigo, mi compañero y me he criado con él en el restaurante», relató a 'La Verdad'. Todo apunta a que la tradición familiar no se perderá, porque el hijo mayor de Sebastián ya trabaja en el restaurante. «Espero estar a la altura del nombramiento y poder representar a todas las personas que han ostentado anteriormente este cargo, así como a nuestros antepasados que pisaban la uva sin ningún tipo de maquinaria».

Por su parte, el presidente de la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla, Francisco Javier Vázquez, detalló que los motivos que han llevado a designar al hostelero como Pisaor de Honor han sido «el gran trabajo que desarrolla en la Ruta del Vino, así como el trato que siempre ha dispensado con el colectivo que representa». Durante 2017, más de 37.000 personas han visitado las bodegas de la Ruta del Vino de Jumilla y sus museos.