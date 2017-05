Jumilla da el mejor corte al jamón

El cortador jumillano Pablo Martínez Pérez se ha proclamado campeón de España de Cortadores de Jamón en el campeonato celebrado este año en Tomelloso (Ciudad Real). Con disciplina, paciencia y hasta sangre, ya que, durante el concurso, Martínez llegó a cortarse por primera vez en toda su carrera, este profesional de la hostelería ha conseguido lo que tanto ansiaba y por lo que llevaba años luchando.

En sus primeras declaraciones, resaltó que todavía no asimila lo que acaba de ocurrirle, «porque llevo tanto tiempo esperando este momento que ahora como que no soy consciente». De hecho, fueron sus propios compañeros los que advirtieron del logro tras finalizar el concurso.

Pablo Martínez afirma sentirse «contentísimo» debido a que ha sido para él la lucha más dura que he tenido., «Me ha costado sacrificios, sinsabores y muchas penas, por lo que ahora mis sensaciones las resumo en una palabra, paz, paz interior conmigo, sabiendo que todo lo que he hecho ha merecido la pena». Además, resalta que «toco techo con este título», y es que, precisamente, la peculiaridad de esta disciplina es que «tiene uno tres años para concursar y ganar todo lo que pueda, porque a partir de ahí, hay otros cortadores con las mismas expectativas y ambiciones que se van abriendo paso, por lo que el propio sistema poco a poco te va apartando». Por ello, reconoce que «cuando me pusieron la chaqueta de 'Maestro Cortador', rompí a llorar»

De hecho, «alguna gente que siempre ha estado a mi lado, incluso no ha terminado de comprender mi dedicación». Por ello, dedica este premio especial a su mujer, María, «que me ha acompañado desde el minuto uno sufriendo; a mi hija, Carmen, la alegría de mi vida, y, por su puesto, a mi padre, quien me ha inculcado los valores que tengo y el que me ha dicho siempre que luche, crea en mí y me hizo no dejarlo en los peores momentos», resaltó. Junto a Martínez compitieron cinco cortadores más y cabe destacar que uno de sus rivales y directos competidores fue su amigo, compañero y pupilo Abraham Cambres, cortador de Alcantarilla.