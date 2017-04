«Debemos trabajar para embotellar todo el vino que producimos»

Pedro Lencina es la viva imagen del viticultor jumillano que vive y se esfuerza diariamente por elevar el vino de su tierra al más alto escalafón, dentro de una filosofía que empuja a bodegueros, enólogos y agricultores a luchar en lo que creen, conscientes de que el trabajo realizado sigue dando sus frutos, aunque aún haya camino por recorrer y nuevas metas que seguir alcanzando.

-Creo que sí, que este año se ha logrado y además se han comprometido cerca de una decena de responsables murcianos, entre ellos el Nariz de Oro, Pedro Martínez, y el responsable de la Asociación de Somelieres, en definitiva, personas que llevan años implicadas en el ámbito de la restauración en el mundo del vino y a nivel regional y nacional. Todo ello va ligado a lo que estamos desarrollando de cara al año que viene y que entra dentro de los proyectos y de la dinámica de luchar por lo que creemos. Hay que cerrar el círculo en el tema del Enoturismo, Música entre Vinos, Ruta de la Tapa, todo esto hay que conducirlo y ponerlo en valor nosotros mismos.

-Esa es la idea. Este año por ejemplo, el murciano Carlos Santos, galardonado con un premio Goya como mejor actor revelación recientemente, ha sido nombrado Presidente de Honor del Certamen, y creemos que va a ser un gran embajador en España y también en el mundo. Y además cuando se terminen los proyectos en los que estamos trabajando, que es con un cortometraje y un video con dos productoras distintas y también con las dos universidades, la pública y la privada, haremos una presentación en Madrid en 2018, para que nos vayan conociendo si es que alguien no lo ha hecho todavía. Y lo haremos de abajo hacia arriba, primero en Murcia, y sacándole el máximo rendimiento a todo, y en esa misma dirección llegaremos a nuestro objetivo final, que no es otro que comercializar embotellado todo el vino que producimos.

-Pues eso supondría un valor añadido para que llegue dinero a todos los agricultores a través del vino embotellado que se vende, porque aquí no hay que olvidar a nadie, ni a los productores, ni a las bodegas, ni a los que comercializan, ni a nadie, así que, en ese sentido, conseguiríamos llegar a ese objetivo.

-Hay que implicar a la Consejería, no solo de Agricultura, sino también a la de Turismo, porque aquí, además del turismo de costa, también está el de interior, ligado al enoturismo, con nuestra gastronomía, nuestros museos, y todo lo que tenemos que enseñar y ofrecer y tratar de sacarle partido y rendimiento a lo nuestro, a nuestras cosas.

De verdad lo digo, que si todo el vino que se consume en Murcia, por las estadísticas que tenemos, fuera vino de las tres denominaciones de origen que tenemos, nos faltaba vino. Sin embargo, todavía ofrecen de otras D. O. porque el mercado del vino de calidad es muy fuerte, y las condiciones son baratas, precisamente para captar mercado y en ese sentido debemos copiar la estrategia que realizan de Madrid para arriba que es como si tuvieran otra cultura distinta y aquí tenemos que llevar a cabo una cultura general del vino que nos creamos todos, porque eso será bueno para todos, aunque algo que parece sencillo, creo que es a la vez difícil de entender.

-Yo no me olvido nunca que por encima de todo soy agricultor, y como el resto, hemos tenido que ir adaptándonos a los tiempos y llegar a profesionalizarnos, porque o eres profesional en lo tuyo y tienes el mejor producto, seas o no cooperativista, o el producto no tendrá salida. Y en ese sentido estamos avanzando aunque lentamente, porque aparte de la agricultura a gran escala hay otras pequeñas explotaciones que conforman un buen complemento para los vinos y a la vez para la economía de los propios agricultores.

-No. En líneas generales los datos de consumo de vino en España son bajísimos y entre todos nos tenemos que comprometer a subirlos, siempre tomándolo con moderación. No llegamos de media ni a cucharada sopera por comida y solamente si tomásemos un vaso, subiríamos un 400 o 500% en general. Y eso es tan sencillo como tomarlo con moderación y en cada comida, porque es hasta saludable y forma además es parte de nuestra dieta mediterránea.

-Creo que sí porque en el Consejo aprobamos cada mes una mayor cantidad de etiquetas, tenemos ya más de tres mil y hay que echarle ya mucha imaginación para poder registrar marcas concretas.

-Si producimos más de setenta millones de kilos de uva de media y mantenemos ese ritmo con el rendimiento que ello genera, nos saldrían setenta millones de botellas de tres cuartos, si eso lo embotellamos y se logra vender, que yo creo que lo podemos conseguir, quedará suficiente dinero para pagar la uva como se merece, más de lo que se está pagando y vivir todos mejor.