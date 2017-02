Viaje a la madre cepa

Es invierno en Jumilla y la vista se pierde en el extenso manto pardo de suelo calizo del que brotan troncos macizos con brazos descarnados y sarmientos desnudos. Las vides esperan en reposo días más cálidos para dotar al paisaje de sus corpulentas hojas verdes de cinco caras.

Al abrigo de este gélido y agreste paisaje, el creativo cartagenero Jorge Martínez (Cartagena, 1976) dirige su último proyecto, 'El Origen', un documental que se sumerge en los vinos de Jumilla visitando agricultores, viticultores, bodegas y enólogos de la mano de tres sumilleres murcianos que son referencia nacional. José Antonio Navarrete (Quique Dacosta Restaurante, Denia, Alicante); Manolo Angosto (El Celler de Can Roca, Gerona); y Juan Luis García (Casa Marcial de Nacho Manzano, Parres, Asturias) regresan a su tierra para crear el relato de la D.O. de Jumilla. «Cuando vas a un restaurante de alta cocina, un sumiller propone una secuencia de vinos que se ajusta a las sensaciones que el chef quiere crear con esos platos. Elige una serie de vinos, etiquetas, añadas, zonas enológicas, variedades... y con esos elementos compone una historia con la que trata de enamorarte. Eso es lo que buscamos en este proyecto», señala.

El rodaje

El viaje de las tres narices más valiosas de la Región arrancó el mes pasado, justo en la semana en la que la Región fue barrida por una ola de frío polar, con una climatología que dotaban al paisaje de unas condiciones estéticas específicas y adecuadas a lo que Jorge Martínez pretende transmitir en este proyecto, que no es otra cosa que explicar lo que hace especial al vino de Jumilla.

RODAJE Regreso al origen La primera parte del documental se grabó en Gerona, Denia Parres y Jumilla. / Sofía Moro

«No es casualidad el momento elegido para centrar gran parte del rodaje. En esta época, el campo tiene unas características concretas, ideales para explicar las peculiaridad de los viñedos y las cepas viejas de Jumilla», señala Jorge Martínez.

El cierre por temporada de los restaurantes fue la excusa perfecta para poder contar con los tres sumilleres durante quince días. El rodaje comenzó en su residencia actual, en las ciudades donde trabajan, para después regresar a sus orígenes. «Su condición de murcianos aporta a esta experiencia un trazo emocional fundamental por el amor a sus raíces y por el cariño y respeto a la historia de la viticultura de la Región. Por eso iniciamos la grabación en los restaurantes donde trabajan para saber cómo es su día a día y marcar un punto de partida. En esta parte del rodaje charlamos con los chef con los que trabajan y esos encuentros con Nacho Manzano, Quique Dacosta y Josep Roca -el padre de la sumillería moderna en el país- nos marcaron el camino de nuestra búsqueda. La segunda parte nos llevó a Jumilla donde hicimos un trabajo intensivo, pisando el terruño, visitando bodegas, hablando con enólogos, agricultores, viticultores, distribuidores... Su experiencia y sabiduría es fundamental para que nuestros sumilleres se empapen del mayor conocimiento posible y poder construir el relato que perseguimos», asegura el director.

La diferenciación

La clave del proyecto radica en el 'abc' de la comunicación moderna: encontrar y explicar lo que hace a un producto diferentes del resto. «En un mundo atomizado y global, hay que buscar los elementos que hacen a los vinos de Jumilla exclusivos y distintos a otros y ponerlos en valor», indica Martínez. En esto los vinos de Jumilla tiene parte del camino hecho. Su variedad de uva autóctona Monastrell, de gran rusticidad que crece en un suelo árido, sufrido y resistente a las sequías, no se encuentra en cualquier lugar: «Es lo que dota al vino de aquí de su personalidad», señala.

El suelo calcáreo y pedregoso, unido a un clima seco y árido, es otro matiz reconocible en los caldos. Además, la D.O. de Jumilla tiene un gran tesoro entre sus 25.000 hectáreas que se extienden desde municipio de Jumilla a las comarcas del sureste albaceteño de Montealegre del Castillo, Fuenteálamo, Ontur, Hellín, Albatana y Tobarra. «Existe una gran cantidad de hectáreas de viñedo viejo. Esto es algo fundamental y de un valor incalculable. Por desgracia, antes no se apreciaba y se arrancaron muchas cepas viejas poco productivas por otras jóvenes más rentables. Eso ya no ocurre gracias a que varias bodegas están adquiriendo esos viñedos de más de 50 años entendiendo que, de esa manera, se obtiene menos cantidad de caldos pero más exclusivos. Es otra manera de poner en valor la D.O. de Jumilla», advierte el director.

Con un 40% de grabación, la criatura de Jorge ya tiene forma, y de lo vivido hasta ahora extrae una conclusión. «Todos los profesionales con los que hemos hablado tienen una opinión muy positiva de la D.O. de Jumilla y un juicio unánime de que la marca tiene que explotar en los próximos años y asentarse definitivamente en las cartas de los grandes restaurantes del país», explica el creativo.

Circuito de festivales

'El Origen' verá la luz, previsiblemente, en septiembre, y a la vez será presentado en distintos festivales internacionales de cine. «Si la cinta gusta y recibe ese reconocimiento podremos hacer llegar la película a un público más extenso», puntualiza.

Mientras llega ese momento, el viaje continúa. El documental avanzará ahora recorriendo otras ciudades para seguir indagando en el mundo de la sumillería y en mayo volverá a la Región. Será en primavera cuando el equipo de Jorge Martínez grabará la otra cara de Jumilla, más esplendorosa y bucólica, donde la fértil tierra muestra a los viñedos en todo su esplendor vegetativo, dispuestos en hileras y formando vastas cuerdas de piano pintadas de un verde brillante, lleno de vida y a la espera de que cuenten su relato.