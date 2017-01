Los alumnos del Mariano Suárez no entrarán al centro si continúa sin calefacción

Aunque hace más de cuatro meses que dio comienzo el nuevo curso escolar, los problemas en el colegio Mariano Suárez de Jumilla se mantienen desde el primer día, ya que a finales del curso anterior se rompió la caldera de la calefacción y sigue sin funcionar. Aunque durante las fiestas navideñas se procedió a su reparación, a día de hoy sigue sin ponerse en marcha, obligando a los alumnos y profesores a asistir a clase con abrigos.

Este hecho ha provocado la indignación de los padres, que a través de Pilar Martínez y Valerié Durand, miembros del Ampa del colegio Mariano Suárez, han manifestado que si el problema de la calefacción no se soluciona, los alumnos no entrarán al colegio a partir mañana, y más teniendo en cuenta la predicción meteorológica para los próximos días: las temperaturas van a bajar todavía más.

Sobre las medidas que van a adoptar, Valerié Durand manifestaba que los padres no pueden hacer gran cosa porque al parecer, lo que falta son trámites de los profesionales de la empresa del gas y del Ayuntamiento. Según los miembros del Ampa, lo único que falta es poner un contador y surtir de combustible la nueva caldera. El pasado lunes pusieron en conocimiento de la alcaldesa el problema, quien les comunicó que por parte del Ayuntamiento está todo resuelto, visto y tramitado, y además les solicitó los contactos de las empresas suministradoras para ponerse en comunicación con ellas.

El Ampa del colegio Mariano Suárez confiaba en que el tema de la calefacción se solucionase a lo largo de la semana pasada, pero ahora se habla de un plazo de días para la puesta en marcha de la climatización. Los padres no están dispuestos a esperar más y mañana no llevarán a sus hijos a clase si no hay solución.