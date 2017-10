La juez de 'La Zerrichera' advierte a Casanova de que sus declaraciones son «inverosímiles» Trinitario Casanova (izq.) llega al juzgado con su abogado. / N. GARCÍA El promotor asegura que no contactó con ningún miembro del Ejecutivo regional para tratar de desatascar la recalificación del terreno ALICIA NEGRE Murcia Miércoles, 18 octubre 2017, 02:00

Catorce jornadas después de arrancar la vista, las magistradas del 'caso Zerrichera' escucharon ayer, por fin, al comprador de los terrenos y principal promotor del proyecto urbanístico que se iba a desarrollar en la finca aguileña de ese nombre. El empresario Trinitario Casanova, que llegó a estar investigado -antes imputado- en la causa y resultó exculpado, acudió a los tribunales en calidad de testigo. Una condición que, tal y como remarcó en varias ocasiones la magistrada presidenta del tribunal, Concepción Roig, le obligaba a decir la verdad.

Pero la juez interrumpió en múltiples ocasiones al exitoso promotor para recordarle su juramento y llegó a advertir al testigo de que sus manifestaciones no convencían al tribunal. «Piense lo que está respondiendo porque hay respuestas que nos parecen inverosímiles», subrayó la magistrada. «Está de interlocutor con un tribunal con muchos años de experiencia».

Casanova sostuvo, a lo largo de su declaración, que no tuvo contacto alguno con miembros del Gobierno regional para tratar de conseguir la recalificación de la finca, que contaba con hasta cuatro figuras de protección diferentes. El empresario aseguró que dejó los trámites en manos de una firma contratada a tal efecto y que, pese a la amistad que, reconoció, le unía a Joaquín Bascuñana, entonces consejero de Obras Públicas, no mantuvo contactos con este ni con el entonces consejero Francisco Marqués para tratar de desatascar el proyecto.

El fiscal le preguntó por un 'mail' en el que Bascuñana le anunció la aprobación del Plan de Gestión: «Nunca lo había visto»

«Soy muy cabezota»

El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, le recordó a Casanova el contenido de un correo electrónico que se encontró en el registro de su vivienda y que le había enviado Bascuñana, tras recibirlo del entonces consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader. «Querido Joaquín -decía Mercader-, adjunto te remito el resumen del Plan de Gestión. Creo que lo hemos conseguido, aunque me hayan salido muchas canas, no haya dormido durante bastantes noches y haya tenido que utilizar todas mis artes con unos funcionarios, te recuerdo que no querían saber nada de esto». La misiva recogía un resumen del plan, cuya redacción acababa de ser cerrada por los técnicos de Medio Ambiente, que acabó en manos del promotor. «Nunca había visto ese correo», espetó el testigo.

El expresidente del Grupo Hispania también fue preguntado sobre los motivos por los que siguió presentando documentación en el ayuntamiento aguileño para la tramitación del proyecto urbanístico, pese a que ya había sido archivado por el consistorio. Casanova negó que contase con información privilegiada y achacó a su «cabezonería» la decisión. «Como empresa teníamos que insistir», recalcó.