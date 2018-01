Juan Bernal sacude el avispero del PP La entrevista del exvicepresidente conmociona al partido, mientras que López Miras no se da por aludido con su elección a dedo Juan Bernal, ayer, en el desayuno de Amefmur. / Vicente Vicéns / AGM MANUEL BUITRAGO Martes, 16 enero 2018, 16:53

Conmoción y nerviosismo en las filas del Partido Popular; mientras que el Gobierno de López Miras se queda con lo que le agrada, y discrepa del resto. Las declaraciones a 'La Verdad' del exvicepresidente del Gobierno regional, Juan Bernal, han puesto patas arriba a su partido: quienes están de acuerdo con el exconsejero de Hacienda no quieren aparecer en público para no echar más leña al fuego; mientras que algunos de los que están a favor de López Miras han salido en defensa del presidente. En la entrevista, Bernal pronosticó la pérdida electoral del PP si no se hacen cambios inmediatos, rechazó que el presidente del partido sea elegido a dedo, en alusión a López Miras, y criticó que el Ejecutivo no es sólido y que está instalado en la foto y la improvisación. Además, censuró que se bajen impuestos sin que haya otros ingresos que lo compensen. Todo un arsenal de reproches y críticas que ha sacudido el avispero del PP.

El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, comentó que la entrevista «decía muchas cosas...». Este no salió malparado del todo, ya que Bernal le profesó «cariño y respeto profesional». Destacó que Bernal apoya la bonificación del Impuesto de Sucesiones, pero negó que se haya abandonado la lucha contra el déficit. La consejera portavoz del Ejecutivo, Noelia Arroyo, se quedó con lo positivo: «Juan Bernal está de acuerdo en que el PP es la mejor opción de futuro; y dijo también que es bueno que se llegue a la política a los 35 o 40 años, que son requisitos que cumple el presidente; quien es el candidato mejor preparado frente a los de otros partidos».

Arroyo añadió que también coinciden en que el sistema de financiación perjudica a la Región, y en la bonificación del impuesto de Sucesiones. Señaló que es más importante el beneficio social que la merma de la recaudación tributaria. Sobre los demás puntos de la entrevista, la consejera discrepa y no comparte el diagnóstico de Juan Bernal, como la elección a dedo del presidente y la posible pérdida de las elecciones. «Las encuestas nos dicen que no perderemos, y que podremos gobernar con Ciudadanos». Sobre la falta de solidez del Ejecutivo de López Miras, la consejera contestó que el proyecto es más sólido que el que existió en el último gobierno en el que estuvo Bernal, entonces presidido por Valcárcel. «Reconoce los problemas que hubo en el pasado», apostilló.

El exconsejero Juan Antonio Megías, presidente del Casino, salió en defensa de López Miras en su perfil de Facebook, al igual que la exdiputada Belén Fernández Delgado. Otros dirigentes del partido, que prefieren el anonimato, comparten las declaraciones de Bernal, al que definen como «sabio y respetado». «Es cierto que necesitamos definir nuestro proyecto y darle más empaque». ¿Cambiará algo en el partido? ¿Se someterá López Miras a un proceso de elección entre los militantes? «Eso daría una alegría a más de uno, pero conociendo el PP, va a ser imposible». Algunos empresarios también expresaron su apoyo a las declaraciones de Bernal. «Ejemplo de autocrítica, seriedad y rigor; deberían tomar nota», señaló uno de ellos.

El exvicepresidente participó ayer en el desayuno de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), donde el consejero Juan Hernández saludó delante de todos «a mi querido y admirado Juan Bernal».

Malestar de la ministra Falta de acuerdo interno en el PP sobre el agua

El PP regional tiene otra ardua tarea por delante para lograr que haya un mensaje único sobre el agua con sus compañeros de Castila-La Mancha, Andalucía y Comunidad Valenciana. Diputados, senadores y cargos del PP se reunieron días atrás con la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para unificar criterios sobre la gestión del agua y el futuro pacto nacional. Primero tienen que ponerse de acuerdo entre ellos, y después negociar con el PSOE, que es necesario para ese pacto, ya que gobierna en Toledo, Valencia y Sevilla. Fue Cospedal quien puso sobre la mesa la necesidad de dicho acuerdo, que no se logró en la primera cita. Volverán a reunirse esta semana.

Los populares de Castilla-La Mancha expusieron que tienen problemas de abastecimiento y no ven con simpatía el Trasvase; mientras que los de Murcia indicaron que el futuro PHN vertebrará todos los territorios. La ministra se quejó de que hay discrepancias de comunicación con el PP murciano; no se siente defendida por el Gobierno de López Miras y su idea de apoyar todo lo que digan los regantes; y tampoco ve con buenos ojos la iniciativa contra el 'tasazo' del Trasvase. Así que el PP regional tiene dos frentes internos: la falta de acuerdo con sus colegas de Castilla-La Mancha y el malestar de la ministra.