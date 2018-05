El joven italiano que perdió los brazos y las piernas en Murcia por una meningitis pide ayuda para recuperar la movilidad Davide Morana, antes y después de sufrir la enfermedad. / LV Davide Morana consiguió sobrevivir a una sepsis meningocócica pero necesita unas prótesis biónicas para disfrutar de una vida normal IVÁN ROSIQUE Murcia Lunes, 14 mayo 2018, 19:57

A sus veinticuatro años, Davide Morana, un italiano residente en Murcia, era la viva imagen de un joven saludable y feliz. Tenía trabajo, amigos, estaba enamorado y un físico envidiable moldeado a base de deporte y un estilo de vida muy activo. Su situación dio un vuelco el pasado enero, cuando acudió a urgencias aquejado de fiebre y malestar general. Los médicos le advirtieron de que este año la cepa del virus de la gripe podía provocar vómitos, así que no dudó de ese diagnóstico hasta que al día siguiente se despertó muy débil y con manchas por la cara y los pies, que además le dolían intensamente. Estaba claro que aquello no era gripe.

Pocas horas después, Davide fue ingresado en la UCI. Las manchas se habían extendido por todo su cuerpo, habían crecido y se habían tornado de color morado oscuro. Los calmantes apenas conseguían aliviar el intensísimo dolor provocado por una meningitis bacteriana fulminante que rápidamente le causó un fallo multiorgánico. En ese punto las posibilidades de supervivencia eran mínimas, por lo que el equipo médico preparó a sus familiares y amigos para lo peor.

Contra todo pronóstico, Davide consiguió superar el 'shock' séptico y, después de una semana en coma inducido, recuperó la consciencia. El muchacho consiguió sobrevivir, pero su lucha contra la sepsis meningocócica se había cobrado un alto precio. Sus riñones no funcionaban y una necrosis obligó a amputarle brazos y piernas. Los médicos pudieron evitar daños mayores en su cuerpo gracias a la extirpación de tejido afectado y varios injertos de piel.

Sin perder la sonrisa

Las ganas de vivir fueron más fuertes que el dolor y, durante los 87 días que estuvo ingresado, Davide mantuvo su buen humor con una entereza que sorprendió al equipo psicológico que le atendió. Con bromas como «hoy he dormido a pierna suelta» o «te daría un apretón de manos pero no me quedan» este italiano afincado en Murcia asombró a los suyos y al personal médico haciendo gala de una enorme fortaleza de espíritu ante su pérdida. «Aceptó muy bien sus amputaciones. Le hacían un montón de perrerías en el hospital y él no se quejaba nada, disfrutaba de las pequeñas cosas», recuerda su novia, Cecilia, «no es poner buena cara en las redes sociales, yo lo veo todos los días y realmente está más contento que la mayoría de los mortales».

A finales de abril Davide recibió el alta, sin embargo su lucha contra las secuelas de la enfermedad está lejos de haber acabado. «Con las prótesis adecuadas va a poder tener una vida normal o lo más normal posible y va a poder hacer todo lo que quiera», asegura su pareja. Sin embargo, las que le ofrece el sistema sanitario son toscas y anticuadas. Él quiere recuperar la movilidad y su estilo de vida, algo que solo es posible a través de alternativas biónicas de última tecnología cuyo precio es inasumible para una familia de clase media. El coste de un equipo completo de este tipo de prótesis puede situarse entre los 100.000 y 130.000 euros para las cuatro extremidades. Para reunir esa cifra su entorno ha puesto en marcha una recogida de donaciones a través de la web 'https://www.davidemorana.com'.

Además, espera que su caso ayude a concienciar sobre la necesidad de vacunarse contra el meningococo C. Esta vacuna se administra de forma sistemática desde el año 2000, aunque debido al desconocimiento aún hay muchos adultos que no están inmunizados. Las consecuencias pueden ser terribles: una vez que se ha producido la infección es difícil de detectar y de combatir.

Esta amenaza microscópica es capaz de extinguir una vida en cuestión de horas. Davide tan solo perdió sus brazos y sus piernas. Ahora se aferra a sus ganas de vivir y confía en la solidaridad del prójimo para caminar y volver a abrazar a sus seres queridos.