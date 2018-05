Un joven acusado de robo apela a la honradez de su familia para tratar de salir de prisión EFE Murcia Sábado, 19 mayo 2018, 11:17

La Audiencia Provincial de Murcia desestimó el recurso presentado por un joven de 28 años que fue ingresado en prisión como presunto autor de un robo. En su solicitud de libertad provisional, este ofreció al tribunal la entrega de una fianza de mil euros y apeló a la honradez de su familia, «que está apartada de toda vida desordenada».

El apelante señaló también, en el recurso que planteó contra el auto dictado por un juzgado de Instrucción de Murcia que acordó su ingreso en la cárcel, que su permanencia en ella «únicamente supondría una repercusión negativa en su trayectoria ya que en la misma se van interiorizando los valores de la subcultura de esta». El joven, que actualmente se encuentra interno en un centro de la Región, también señaló en el recurso que presentó ante la Audiencia Provincial de Murcia que la estancia en prisión hace que se consoliden los mecanismos de autojustificación y racionalización de su comportamiento, «asumiendo, con el tiempo, la etiqueta de delincuente y el rol que como tal le corresponde».

Asegura ser inocente

El apelante tampoco olvidó señalar en su recurso que se le atribuye un robo con intimidación en su modalidad de uso de un arma blanca y de forma atenuada por la escasa o menor entidad intimidatoria ejercida. Además, el joven impulsor de este recurso también expuso en el mismo que es inocente y que no puede darse por sentado que estuvo en el lugar de los hechos, al señalar que lo declarado por los testigos es contradictorio y no concluyente.

La Sala, al rechazar el recurso, indica que esta medida cautelar de ingreso en prisión está más que justificada, porque en realidad, se trata, presuntamente, de tres delitos de robo con intimidación y uso de arma en establecimientos abiertos al público, por lo que cada uno de ellos, si finalmente es hallado culpable, podría ser condenado con hasta cinco años de prisión.

Además, el tribunal comenta en su resolución que el apelante, vecino de la pedanía murciana de Los Garres, no dispone actualmente de medios económicos propios, por lo que el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva no pueden ser definitivamente descartados. Esos riesgos, concluye la Audiencia Provincial de Murcia en la resolución en la que rechaza su recurso, no pueden ser conjurados por el arraigo familiar que el joven invoca en su apelación.