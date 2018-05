José López Juárez: «Si un país logra el desarrollo científico del humanismo, se impone a los demás» José López Juárez. / L.V El doctor en Psicología, experto en creatividad y éxito, presenta su revolucionario 'test' de psicología humanista ANTONIO BOTÍAS Murcia Lunes, 30 abril 2018, 08:12

Los psicólogos han intentado durante más de cien años medir el éxito con sus métodos: inteligencia lógica, inteligencia emocional, inteligencias múltiples... Maslow y Rogers trataron esta cuestión en la psicología humanista, pero jamás se creó ningún 'test' para demostrarlo. Y el doctor en Psicología José López Juárez mantiene que «ningún psicólogo ha logrado una medida para ello a pesar de miles de intentos». Además de concluir que él sí lo ha logrado. Se trata de lo que denomina 'test de Juárez'. El experto en creatividad y éxito, también con estudios en marketing y diplomado en Educación Física, propone un método que considera revolucionario.

-¿Qué antecedentes tiene su test? ¿Han sido exitosos?

-Maslow y Rogers (psicología humanista) describieron cómo algunos cumplen sueños, afrontando una vida de altibajos. Después de unos cien años y miles de intentos no consiguieron medirlo. Soy el único del mundo que lo ha logrado. El trabajo duro no garantiza el éxito, pero yo sí.

-¿Entonces es o no difícil cumplir lo que uno se propone?

-Cuando un hombre hace lo que tiene que hacer, pasa lo que tiene que pasar. Basta con conocer las leyes de la realidad. Los mediocres machacan a la gente buena para que no tenga ego (palabra mal inventada y peor usada). Yo los machaco a ellos para que todos brillen. Hasta ellos. Sé hacerlo y sé medirlo: es muy fácil.

-¿Cómo se le ocurrió la idea de configurar este test?

-Pura suerte del último día. No había wifi en la biblioteca de La Merced. Me lo inventé todo sin leer a nadie. Comparé a representantes de representantes de representantes de emprendedores que nunca han generado un euro (ambición y poder de destrucción infinito) con gente constructiva y brillante.

-¿En qué consiste la prueba que usted propone?

-Son 25 preguntas cotidianas (al elegir conversación, al tomar café, al saludar...). Son destellos que delatan al que rompe moldes. La gente común no los detecta. Se verificó tras diez años y la medición de unas 10.000 personas normales y creadores multimillonarios. Es un test 'sinfónico', que combina quince dimensiones.

-¿Qué es para usted lo que denomina 'la fórmula del éxito'?

-Esta fórmula detecta inteligencia circular (palabras con significado y significante invertido) que la gente normal confunde. El que intuye la realidad por encina de las palabras está condenado al éxito. Así puedo ver y medir el futuro. No hay solo una fórmula. Puedo hacer otros 100 o 1.000 test más sin esfuerzo y nadie más en el mundo sabe.

-¿En que investigaciones anda trabajando en estos momentos?

-Ya no ando, me paré. Mi logro histórico puede valer cientos o miles de millones. No le respondí a Milhaly Csikszentmihalyi y otros científicos de primer nivel interesados. Me perdí en vencer el mal, regalar pianos por universidades, la música y otros peligros. Me aburría la temática emprendedora y lo ofrezco gratis por el mundo, pero sin dar las claves.

-Si tuviera que establecer una escala de 'triunfadores' en España, ¿dónde quedaría Murcia?

-Yo mido aspectos universales. No regionales. Si un país logra el desarrollo científico del humanismo puede imponerse a los demás. Siempre he tenido buena sintonía con los políticos porque les parezco gracioso, pero este tema requiere un fuerte soporte institucional que Murcia y España no sé si tienen o tendrán algún día...