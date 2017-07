Joaquín López advierte de que no hará «componendas» con González Veracruz Joaquín López. / G. C. El diputado socialista inicia «un periodo de reflexión» tras el que anunciará si se presenta a las primarias para dirigir el partido LA VERDAD MURCIA Lunes, 31 julio 2017, 09:24

El diputado del PSOE en la Asamblea Joaquín López ha iniciado un periodo de «reflexión» tras el que anunciará si se presenta a las primarias para dirigir el partido en la Región. Durante este tiempo, López escuchará a «compañeras y compañeros con el fin de pulsar las sensaciones de los militantes de cara al próximo congreso». A lo que no se dedicará, según advirtió ayer en declaraciones a 'La Verdad', es a buscar «componendas» con los candidatos ya en liza: la diputada María González Veracruz y Diego Conesa, alcalde de Alhama.

Joaquín López quiso dejar claro que no está negociando pactos con otros candidatos y en concreto con González Veracruz, después de que en los últimos días fuentes socialistas hayan especulado con la posibilidad de que se uniese a su candidatura, reforzándola así frente al primer edil alhameño y declarado 'sanchista'. «El proceso de congreso que afrontamos es un proceso muy serio y en el que nos jugamos mucho ante la sociedad de la Región de Murcia. No creo que sea el momento de especulaciones y no estoy por las componendas», zanjó ayer Joaquín López.

«Por lo que a mí respecta, inicié hace semanas una reflexión con compañeras y compañeros del partido con el fin de pulsar las sensaciones de los militantes de cara al próximo congreso. Desde el respeto a aquellos que estén en esta misma reflexión, pienso seguir ese proceso» sin que hasta la fecha «haya tomado decisión alguna».

«El proceso es muy serio y nos jugamos mucho. No creo que sea el momento de especulaciones», subraya

«Que nadie olvide que el plazo hasta el 4 de septiembre para presentar candidaturas determinará el escenario de este próximo congreso y cada uno establece sus tiempos como cree conveniente», añadió.

De momento, en el proceso de primarias socialistas hay dos nombres seguros: Diego Conesa y González Veracruz. El primero ya ha presentado su candidatura y aspira a conseguir el apoyo de muchos de los militantes que apostaron por Pedro Sánchez en la pugna con Susana Díaz por liderar el PSOE. Conesa fue uno de los pocos alcaldes socialistas que se decantaron por Sánchez, quien finalmente se impuso en Murcia pese a las quinielas que auguraban la victoria 'susanista'.

También es ya segura la candidatura de María González Veracruz, como ayer informó 'La Verdad', pese a que aún no hay anuncio oficial. Diputada nacional por Murcia, González Veracruz ha formado parte de la dirección nacional del partido con Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Pedro Sánchez. Apoyó de hecho a Sánchez en la lucha interna que llevó a su dimisión, aunque finalmente se decantó por Patxi López en la primarias.

Fuentes cercanas a González Veraruz aseguraron ayer, en declaraciones a la agencia Efe, que la futura candidata «ha recibido en las últimas semanas cientos de llamadas y mensajes de apoyo de militantes socialistas que le han pedido que dé un paso al frente».

Las mismas fuentes explicaron que «ha mantenido numerosas conversaciones con militantes de toda la Región que le han mostrado su apoyo en este proceso porque en este momento político tan importantes se debe propiciar un liderazgo en el PSRM capaz de afrontar con garantías los futuros compromisos electorales que se avecinan».